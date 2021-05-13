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Перспективный PS5-эксклюзив Ratchet & Clank Rift Apart отправился в печать

Перспективы так-то могут быть разными.
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Разработчики из Insomniac Games поделились радостным для многих известием: процесс производства Ratchet & Clank Rift Apart достиг той стадии, при которой игру уже можно отправить в печать. Технически это означает полную готовность проекта к запуску, и сейчас авторы будут доделывать лишь финальные штрихи. Кроме того, отправка игры в печать параллельно означает, что обозначенная ранее дата выхода теперь зафиксирована и больше не изменится. Прецеденты, конечно, случались, и самый известный из них — Cyberpunk 2077 — но они слишком редки, чтобы переживать.

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Напомним, что релиз Ratchet & Clank Rift Apart состоится 11 июня. Игра повествует о путешествии по различным измерением, а на её прохождение, по смелым подсчётам разработчиков, у игроков уйдёт около 15—20 часов.

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