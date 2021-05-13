Критики высоко оценили Mass Effect Legendary Edition
До выхода сборника Mass Effect Legendary Edition остаётся чуть больше суток, но это не мешает профильным изданиям уже вовсю публиковать рецензии и проводить прямые трансляции игрового процесса. Если отбросить в сторону тот факт, что в русской локализации вас обязывают (по крайней мере, пока) проходить первую часть культовой саги в неудачной русской локализации с её обязательной привязкой к русским субтитрам, то перед нами достойный сборник переизданий, хотя к отдельным элементам обновлённой графики у рецензентов всё же остались вопросы и претензии.
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Как пишут обозреватели, Mass Effect Legendary Edition представляет собой феноменальный ремастер оригинальной трилогии, в который упаковали достаточно изменений, чтобы игра ощущалась свежей и, что куда важнее, более дружелюбной к конечному игроку. Под данным пунктом журналисты подразумевают целый спектр улучшений, в том числе, например, облагороженный и более современный интерфейс.
Конечно, перед нами именно сборник ремастеров, а не ремейки, поэтому некоторые неудачные решения в области геймдизайна никуда не делись, о чём журналисты также не забыли упомянуть.
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В целом же сборник считается достойным проведения за ним нескольких свободных вечеров: средняя оценка на Metacritic составляет 86 баллов из 100 возможных. Насколько тепло примут сборник непосредственно игроки, узнаем уже завтра.
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