Разработчики из Streum On осознали, что несправедливо мало внимания уделили второму главному герою Necromunda Hired Gun — кибернетически усиленному псу — и решили исправить это недоразумение, опубликовав сегодня небольшой видеоролик-тизер. Судя по всему, за тизером вскоре последует и полноценный видеоролик с разбором способностей и особенностей киберпса.

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Напомним, что действие Necromunda Hired Gun разворачивается в Некромунде, громадной территории из вселенной Warhammer 40 000, где царит полная анархия, преступность и жестокость. Мы играем за наёмника, задачей которого является восстановление закона и порядка в этом богом забытом месте. В данном правом деле нашему герою помогают многочисленные аугментации, богатый арсенал оружия и верный бесстрашный киберпёс.

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Релиз Necromunda Hired Gun назначен на 1 июня на всех актуальных платформах.