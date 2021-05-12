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Визуальное пиршество Ratchet & Clank: Rift Apart — в новых роликах от ведущих игровых изданий

Много их. А игра действительно красивая.
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На прошлой неделе состоялась расширенная презентация некстген-платформера Ratchet & Clank: Rift Apart для избранных журналистов. На закрытом мероприятии демонстрировался новый геймплей, раскрывались кое-какие детали сюжета и велись разговоры о применяемых в проекте технологиях. В общем, всего понемножку.

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Стало известно, что Rift Apart является прямым продолжением Ratchet & Clank: Nexus образца 2013 года. На прохождение проекта придётся потратить от 15 до 20 часов. Что касается героини Ривет, то она является версией Рэтчета из другой вселенной. Сама игра, если вдруг вы забыли, сосредотачивается на теме приключений героев по разным мирам. Поэтому фанаты смогут увидеть альтернативные версии известных персонажей серии.

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В техническом плане Ratchet & Clank: Rift Apart действительно «вылизана» до идеала — это хорошо заметно как по ранее выпущенным геймплейным роликам, так и по свежим материалам от ведущих игровых изданий. Кстати, последние стоит искать где-то тут, неподалёку: журналисты после недавнего общения с разработчиками начали выпускать большие текстовые и видеоматериалы по игре. Авторы новых заметок и роликов подчёркивают, что Ratchet & Clank: Rift Apart уже сейчас, за месяц до релиза, выглядит как законченный игровой продукт.

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В рамках презентации представители Insomniac Games в очередной раз говорили о важности наличия SSD в консоли PlayStation 5. Это позволяет разработчикам выстраивать действительно огромные и детализированные локации, которые загружаются почти мгновенно. Трассировка лучей здесь тоже есть, она активно применяется для моделирования отражений окружающего мира.

Представители Insomniac Games на презентации ещё много говорили о проработке моделей главных героев: от поведения шерсти до отрисовки матового покрытия робота Кланка. В трудолюбие девелоперов легко поверить — достаточно взглянуть на свежие видео с игровым процессом Rift Apart.

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Ratchet & Clank: Rift Apart должна поступить в продажу 11 июня, среди целевых платформ значится только PlayStation 5.

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