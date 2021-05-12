Завтра вечером Creative Assembly наконец-то отыщет остатки совести и представит вниманию широкой общественности первые кадры игрового процесса Total War Warhammer III. А чтобы мы не забыли о завтрашнем мероприятии, сегодня разработчики опубликовали пусть и не особо нужный, но всё же кинематографический трейлер, немного вводящий в курс сюжета финальной части фэнтезийной трилогии-ответвления Total War.

реклама

анонсы и реклама 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку 240Gb Kingston дешевле 3000р в Ситилинке 1Tb HDD на распродаже в Регарде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32Gb DDR 4 2933MHz Kingston с большой скидкой 10Tb WD за 60 990р - новые цены на харды

По сюжету Total War Warhammer III мы отправимся в Царство Хаоса, где решится судьба всего сущего. Релиз проекта запланирован на этот год, и что-то нам подсказывает, что точной датой с нами поделятся именно завтра.