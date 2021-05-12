Испытание огнём в кинематографическом трейлере Total War Warhammer III
Завтра вечером Creative Assembly наконец-то отыщет остатки совести и представит вниманию широкой общественности первые кадры игрового процесса Total War Warhammer III. А чтобы мы не забыли о завтрашнем мероприятии, сегодня разработчики опубликовали пусть и не особо нужный, но всё же кинематографический трейлер, немного вводящий в курс сюжета финальной части фэнтезийной трилогии-ответвления Total War.
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По сюжету Total War Warhammer III мы отправимся в Царство Хаоса, где решится судьба всего сущего. Релиз проекта запланирован на этот год, и что-то нам подсказывает, что точной датой с нами поделятся именно завтра.
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