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Ведущий дизайнер геймплея Cyberpunk 2077 теперь будет работать с создателями Hitman над их новым проектом

Также в студию вернулся геймдиректор Hitman Blood Money.
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В IO Interactive неожиданное пополнение: руководство компании сегодня сообщило о том, что их дружный коллектив приветствует сразу двух опытных разработчиков — Расмуса Хоенгарда и Анджея Завадского. Оба разработчика будут вовлечены в производство новых проектов студии.

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Расмус Хоенгард в первую очередь известен как геймдиректор Hitman Blood Money. Ранее он уже работал в IOI, но впоследствии трудился в DICE, где принимал непосредственное участие в производстве игр серий Battlefield, Star Wars Battlefront и Mirror’s Edge.

Анджей Завадский же внёс весомый вклад в производство The Witcher 3 Wild Hunt, а также был ведущим дизайнером игрового процесса Cyberpunk 2077. В IO Interactive Завадский будет работать на должности старшего геймдизайнера нового неанонсированного проекта компании.

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К сожалению, подробностями порученных новым сотрудникам проектов представители IO Interactive с широкой общественностью пока не делятся.

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