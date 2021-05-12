Казалось, что разработчики Sniper Ghost Warrior Contracts 2 уже рассказали всё, что нам следует знать об их проекте, но всё это было раздроблено и неструктурированно. Сегодняшний обзорный видеоролик решает данную проблему и в сжатой форме объясняет нашу задачу в роли снайпера в вымышленном ближневосточном государстве с диктаторской формой правления.

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Итак, мы играем за снайпера с позывным «Ворон», заброшенного в ближневосточное государство Куамар с целью ликвидации местного «президента», а по сути — обыкновенного узурпировавшего власть диктатора Омара аль Бахра. Для специальных служб иностранных государств он не представлял никакого интереса и уж тем более угрозы, но последние действия Бахра начали угрожать безопасности сопредельных государств, и пускать это дело на самотёк уже нельзя.

Хотя мы и играем за снайпера, исполнять эту романтизированную роль вовсе необязательно: в распоряжении героя помимо снайперских винтовок также имеются штурмовые винтовки, дробовики и так далее. Как следствие, выполнять миссии можно разными путями, но стелс всё же поощряется.

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Релиз Sniper Ghost Warrior Contracts 2 состоится 4 июня на всех актуальных платформах кроме PlayStation 5. Её релиз задерживается на неопределённый срок из-за технических неполадок.