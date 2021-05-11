DIRT 5 сегодня получит поддержку кроссплея
Компания Codemasters объявила о том, что 11 мая гоночная игра DIRT 5 получает специальное обновление, добавляющее в игру полноценный кроссплей. Работать он будет для обладателей консолей PlayStation и Xbox, а также на PC. Вместе с этим обновлением в игре появится кое-какой контент, посвящённый бренду Red Bull.
реклама
Само обновление в плане дополнительного содержимого не особо радует, но всё компенсируется кроссплеем. В режиме Playgrounds появилась возможность включать шторм.
Также разработчики DIRT 5 подправили некоторые технические ошибки, но совсем уж несущественные.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила