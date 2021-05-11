Компания Codemasters объявила о том, что 11 мая гоночная игра DIRT 5 получает специальное обновление, добавляющее в игру полноценный кроссплей. Работать он будет для обладателей консолей PlayStation и Xbox, а также на PC. Вместе с этим обновлением в игре появится кое-какой контент, посвящённый бренду Red Bull.

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Само обновление в плане дополнительного содержимого не особо радует, но всё компенсируется кроссплеем. В режиме Playgrounds появилась возможность включать шторм.

Также разработчики DIRT 5 подправили некоторые технические ошибки, но совсем уж несущественные.