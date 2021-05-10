Свыше 37 млн пользователей сыграли в Uncharted 4 за пять лет
Сегодня Uncharted 4 A Thief’s End исполнилось пять лет. По такому несомненно торжественному поводу разработчики из Naughty Dog решили опубликовать занимательную статистику, красноречивее всего характеризующую заинтересованность игрового сообщества в приключениях Натана Дрейка.
реклама
Итак, по статистике, за пять лет в Uncharted 4 сыграли более 37 миллионов геймеров. Важно отметить, что Naughty Dog описывает их именно как сыгравших пользователей, то есть, их количество не равно числу проданных копий, и значительная часть из них могла получить доступ к Uncharted 4 в рамках подписки PlayStation Plus.
реклама
To celebrate the 5th anniversary of Uncharted 4: A Thief's End's release, we want to thank the players who joined us and Nathan Drake on this wild ride. ✌️ Remember to play with the lemur! #SicParvisMagna pic.twitter.com/YVlmu36KOz— Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 10, 2021
Подавляющее большинство игроков заинтересованы именно в истории Дрейка: мультиплеер опробовали лишь около трети от общего числа игроков, или 13,3 миллионов человек. Также разработчики поделились забавной статистикой: например, 9,8 млн игроков поиграли на рынке с лемуром, а 7,5 млн поиграли в «Марко Поло».
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила