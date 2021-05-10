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Свыше 37 млн пользователей сыграли в Uncharted 4 за пять лет

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Сегодня Uncharted 4 A Thief’s End исполнилось пять лет. По такому несомненно торжественному поводу разработчики из Naughty Dog решили опубликовать занимательную статистику, красноречивее всего характеризующую заинтересованность игрового сообщества в приключениях Натана Дрейка.

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Итак, по статистике, за пять лет в Uncharted 4 сыграли более 37 миллионов геймеров. Важно отметить, что Naughty Dog описывает их именно как сыгравших пользователей, то есть, их количество не равно числу проданных копий, и значительная часть из них могла получить доступ к Uncharted 4 в рамках подписки PlayStation Plus.

Подавляющее большинство игроков заинтересованы именно в истории Дрейка: мультиплеер опробовали лишь около трети от общего числа игроков, или 13,3 миллионов человек. Также разработчики поделились забавной статистикой: например, 9,8 млн игроков поиграли на рынке с лемуром, а 7,5 млн поиграли в «Марко Поло».

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