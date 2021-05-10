Capcom опубликовала пресс-релиз, в котором вкратце рассказывает о рекордном росте своих финансовых показателей на протяжении четвёртого года подряд. Хотя информация звучит громко, но это как раз неудивительно: все так или иначе связанные с видеоиграми компании в нынешних условиях демонстрируют повышение финансовых результатов.

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условиях демонстрируют повышение финансовых результатов. Согласно официальному пресс-релизу, операционная прибыль Capcom за минувший финансовый год увеличилась на 51,6 % ($318 млн) по сравнению с прошлым финансовым годом, чистые продажи — на 16,8 % ($876 млн), а чистый доход — на 56,3 % ($229 млн).

Несмотря на то, что опубликована информация была только сегодня, речь в ней идёт о периоде, завершившемся 31 марта текущего года. Таким образом, свеженькая Resident Evil Village ни коим образом не связана с перечисленными в данной заметке успехами Capcom. Компания отдельно отмечает Monster Hunter Rise и ремейк Resident Evil 3, а также долгосрочные результаты своих предыдущих игр, в частности, Monster Hunter World.

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По плану аналитиков Capcom, текущий финансовый год станет для компании ещё более прибыльным. И первые доказательства того, что расчёты аналитиков верны, уже демонстрирует Resident Evil Village, с большим отрывом ставшая самой востребованной игрой серии.