Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Трейлер игрового процесса RiMS Racing — мотосимулятора с продуманной технической составляющей

«Заморочились» разработчики, право слово.
+
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Разработчики из Raceward совместно с издательством Nacon представили геймплейный трейлер RiMS Racing — симулятора мотоспорта с проработанной технической составляющей.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р

RiMS Racing предлагает игрокам заниматься не только, собственно, участием в заездах, но и подготовкой к ним. Данный аспект реализован в игре очень и очень хорошо. Доморощенному «мотогонщику» нужно будет подбирать запчасти для своего болида, внимательно обращая внимание на его производителя.

реклама

Авторы утверждают, что при подборе узлов и деталей придётся анализировать и принимать во внимание массу параметров. Насколько во всём этом будет интересно копошиться и разбираться — вопрос отдельный и очень важный.

реклама

RiMS Racing также предложит богатую систему кастомизации самого гонщика, для которого запланировано более 200 предметов для персонализации. Ещё один интересный аспект — система анализа состояния болида. По сути, речь идёт об условном аналоге бортового компьютера мотоцикла, которому добавили расширенные настройки. Игрок сможет в реальном времени получать информацию о давлении в шинах и их износе, температуре тормозного диска, состоянии подвески и многом другом.

Про сам мотоспорт авторы RiMS Racing тоже не забыли. Уже на релизе данный проект будет содержать в себе 10 трасс, 8 реальных мотоциклов из Европы и Японии, а также масштабный режим карьеры. В последнем нужно заниматься управлением собственной команды, предварительно выбрав гонщика и назначив технических специалистов.

реклама

RiMS Racing должна поступить в продажу 19 августа на PC, Xbox, PlayStation и Switch.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nacon raceward rims racing
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Трейлер игрового процесса RiMS Racing — мотосимулятора с продуманной технической составляющей
+
PC-версия Days Gone не похвастает наличием трассировки лучей и DLSS
3
Официально представлена Frostpunk Mobile — мобильная версия сурового градостроительного симулятора
1
Стало известно, сколько Epic Games заработала на эксклюзивных играх в своём магазине в 2019 году
12
Epic Games предлагала Sony $200 млн за выпуск линейки её игр эксклюзивно в Epic Games Store
5
Пиковый «онлайн» Resident Evil Village в Steam превысил отметку в 100 тысяч игроков
1

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 30
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
5 мая 2021 72
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 48
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 26
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что может произойти с вашей электроникой, если ее на нее не подавать питание длительное время
80
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
167
Xeon E3-1240 v3 vs i5-8400: шесть ядер против восьми потоков
37
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
29
Обзор беспроводной гарнитуры ASUS ROG Strix Go BT
+

Сейчас обсуждают

Ургонд
18:39
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
Александр Дедок
18:38
свидомит он почти как содомит - только если содомит всех хочет в зад трахать то у свидомита уже его предков содомиты от Поляндии, Австрии, Венгрии и Турции отымели и он теперь от батхеда по этому пово...
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
Александр Дедок
18:36
свидомит он почти как содомит - только если содомит всех хочет в зад трахать то у свидомита уже его предков содомиты от Поляндии, Австрии, Венгрии и Турции отымели и он теперь от батхеда по этому пово...
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
DarkShaman
18:35
Консервативный телеканал «Царьград» с момента своего открытия в 2015 году несет только убытки. За первый год работы телеканал принес своим владельцам 159,1 млн убытков. В 2016 году они увеличились вдв...
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
Roman Ironcast
18:34
Когда я купил свой первый комп за тыщу баксов в 2004 году, то первым делом включил танки. К ужасу всех своих знакомых студентов. Battle City, с эмулятора Денди..Так ничего в нового , из виндоус игр и...
Выход World of Tanks в Steam обернулся шквалом критики, а онлайн бьёт антирекорды
Владислав Черепанов
18:33
да кроме столь рвущей твой ватный пукан Украины есть еще полно стран. и практически везде жить лучше чем в мордоре. Исключая конечно друзей фюрерка твоего карликового. типа Венесуэллы и прочих папуаси...
Twitter позволяет жертвовать деньги при помощи Tip Jar
DarkShaman
18:30
Google грозит штраф в размере 94 триллионов рублей за блокировку российского телеканала Царьград
lokky7
18:29
А зачем вообще игры без трассировки и DLSS? Обнять и плакать?
PC-версия Days Gone не похвастает наличием трассировки лучей и DLSS
Roman Ironcast
18:27
А у меня есть Radeon X700 и ещё в коробке S3trio 64 PCI. Жду когда до них очередь дойдёт
Ethereum Classic за неделю вырос на 350%, сильно увеличив доходность устаревших GTX 1050Ti/RX 470
Renegade1979
18:26
Ого наша колониальная мокша раскудахталась, угрофины! Живо дуй в Галичь Мерьский, и помолись большой статуе своего галичанского Масса, и его Великого Князя, Святослава Ингварссона (мы вас вообще не за...
Intel Core i9 - 11900K против Ryzen 9 5950x в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем