Разработчики из Raceward совместно с издательством Nacon представили геймплейный трейлер RiMS Racing — симулятора мотоспорта с проработанной технической составляющей.

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RiMS Racing предлагает игрокам заниматься не только, собственно, участием в заездах, но и подготовкой к ним. Данный аспект реализован в игре очень и очень хорошо. Доморощенному «мотогонщику» нужно будет подбирать запчасти для своего болида, внимательно обращая внимание на его производителя.

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Авторы утверждают, что при подборе узлов и деталей придётся анализировать и принимать во внимание массу параметров. Насколько во всём этом будет интересно копошиться и разбираться — вопрос отдельный и очень важный.

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RiMS Racing также предложит богатую систему кастомизации самого гонщика, для которого запланировано более 200 предметов для персонализации. Ещё один интересный аспект — система анализа состояния болида. По сути, речь идёт об условном аналоге бортового компьютера мотоцикла, которому добавили расширенные настройки. Игрок сможет в реальном времени получать информацию о давлении в шинах и их износе, температуре тормозного диска, состоянии подвески и многом другом.

Про сам мотоспорт авторы RiMS Racing тоже не забыли. Уже на релизе данный проект будет содержать в себе 10 трасс, 8 реальных мотоциклов из Европы и Японии, а также масштабный режим карьеры. В последнем нужно заниматься управлением собственной команды, предварительно выбрав гонщика и назначив технических специалистов.

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RiMS Racing должна поступить в продажу 19 августа на PC, Xbox, PlayStation и Switch.