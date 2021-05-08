Трейлер игрового процесса RiMS Racing — мотосимулятора с продуманной технической составляющей
Разработчики из Raceward совместно с издательством Nacon представили геймплейный трейлер RiMS Racing — симулятора мотоспорта с проработанной технической составляющей.
реклама
RiMS Racing предлагает игрокам заниматься не только, собственно, участием в заездах, но и подготовкой к ним. Данный аспект реализован в игре очень и очень хорошо. Доморощенному «мотогонщику» нужно будет подбирать запчасти для своего болида, внимательно обращая внимание на его производителя.
реклама
Авторы утверждают, что при подборе узлов и деталей придётся анализировать и принимать во внимание массу параметров. Насколько во всём этом будет интересно копошиться и разбираться — вопрос отдельный и очень важный.
реклама
RiMS Racing также предложит богатую систему кастомизации самого гонщика, для которого запланировано более 200 предметов для персонализации. Ещё один интересный аспект — система анализа состояния болида. По сути, речь идёт об условном аналоге бортового компьютера мотоцикла, которому добавили расширенные настройки. Игрок сможет в реальном времени получать информацию о давлении в шинах и их износе, температуре тормозного диска, состоянии подвески и многом другом.
Про сам мотоспорт авторы RiMS Racing тоже не забыли. Уже на релизе данный проект будет содержать в себе 10 трасс, 8 реальных мотоциклов из Европы и Японии, а также масштабный режим карьеры. В последнем нужно заниматься управлением собственной команды, предварительно выбрав гонщика и назначив технических специалистов.
реклама
RiMS Racing должна поступить в продажу 19 августа на PC, Xbox, PlayStation и Switch.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила