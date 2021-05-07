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Симулятор фермера Farm Manager 2021 вышел в Steam, фанаты серии встретили игру прохладно

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Разработчики из студии Cleversan Adventure выпустили Farm Manager 2021 — новую игру в знаменитой некогда серии. Сам проект анонсировали ещё два года назад, изначально он должен был получить порядковый индекс 2020, но релиз пришлось отложить, а год в названии — изменить.

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Farm Manager 2021 предлагает крайне типичный для таких проектов геймплей с неплохо реализованной системой строительства — по крайней мере, такой вывод напрашивается после просмотра соответствующего трейлера. Игроку нужно будет возводить хозпостройки, следить за показателями урожайности и состоянием скота, обеспечивать высокую продуктивность нанятого персонала. Farm Manager 2021 предлагает ознакомиться в игровой форме со всеми тяготами рядового фермера, которому, к тому же, важно регулярно обзаводиться новыми территориями и постоянно расширять бизнес.

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По сравнению с Farm Manager 2018 в новой игре появилось много новых растительных культур, уникальных зданий и сельскохозяйственных машин. Разработчики утверждают, что процесс наполнения симулятора контентом шёл в тесном общении с неравнодушным сообществом. На данный момент у Farm Manager 2021 в магазине Steam имеется только 63% рейтинга на основании 133 отзывов. Пользователи ругают игру за долгие загрузки, ошибки в обучающем режиме и…скучность. Последний пункт разработчикам будет тяжелее всего исправить.

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