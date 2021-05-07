Resident Evil Village получает очень высокие пользовательские оценки
Сегодня состоялся релиз Resident Evil Village, и первые счастливчики, которые сумели найти в своих безусловно плотных графиках время для её прохождения, уже начали делиться впечатлениями о проекте. На момент написания данной заметки средний пользовательский рейтинг Resident Evil Village в Steam составлял 89 % («очень положительный»), что можно охарактеризовать как успех.
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Игроки отмечают великолепную визуальную составляющую, нарастающий эффект погружения, общую атмосферность и грамотный баланс хоррор-составляющей. Разработчики не обманули: Village действительно остаётся хоррором, но без перебора, как это было в Resident Evil 7.
Отдельно геймеры упоминают достойную оптимизацию, плавность работы, отсутствие ошибок и багов и общую стабильность. Естественно, отдельные «рецензии» полностью посвящены обаятельной вампирше Леди Димитреску. Возникает даже ощущение, что это она — протагонист Resident Evil Village. Впрочем, никто и не против.
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Стоит напомнить, что в комплекте с Resident Evil Village также идёт доступ к мультиплеерному компоненту Resident Evil Re:Verse, но его релиз был отложен до лета. Стандартное издание PC-версии игры обойдётся вам в 1 999 рублей, а комплект с Resident Evil 7 — в 2 699 рублей.
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