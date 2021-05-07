Майское обновление Rust существенно улучшило графику и добавило поддержку NVIDIA Reflex
Студия Facepunch сообщила о том, что её очень популярный с некоторых пор «выживач» Rust вскоре получит патч, отличительной особенностью которого станет масштабное обновление визуальной составляющей проекта. А чтобы нам не приходилось верить на слово, разработчики прикрепили специальный видеоролик с демонстрацией визуально обновлённого игрового мира Rust.
реклама
Как пишут разработчики, данное обновление является кульминацией работы Facepunch Studios за последние пару лет: оно освежает игру и значительно улучшает впечатления от игрового процесса. Помимо улучшенного внешнего вида разработчики также внесли изменения в игровые локации, сделав их интереснее.
реклама
Также свежее обновление добавляет в Rust поддержку модной нынче технологии NVIDIA Reflex, снижающей системную задержку, что, в теории, повышает отзывчивость игр. Трудно сказать, насколько данный параметр критичен в играх типа Rust, но лучше пусть «Рефлекс» будет, чем нет.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила