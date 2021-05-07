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Майское обновление Rust существенно улучшило графику и добавило поддержку NVIDIA Reflex

То, что имелось в игре до этого, графикой можно было назвать только с натяжкой.
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Студия Facepunch сообщила о том, что её очень популярный с некоторых пор «выживач» Rust вскоре получит патч, отличительной особенностью которого станет масштабное обновление визуальной составляющей проекта. А чтобы нам не приходилось верить на слово, разработчики прикрепили специальный видеоролик с демонстрацией визуально обновлённого игрового мира Rust.

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Как пишут разработчики, данное обновление является кульминацией работы Facepunch Studios за последние пару лет: оно освежает игру и значительно улучшает впечатления от игрового процесса. Помимо улучшенного внешнего вида разработчики также внесли изменения в игровые локации, сделав их интереснее.

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Также свежее обновление добавляет в Rust поддержку модной нынче технологии NVIDIA Reflex, снижающей системную задержку, что, в теории, повышает отзывчивость игр. Трудно сказать, насколько данный параметр критичен в играх типа Rust, но лучше пусть «Рефлекс» будет, чем нет.

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