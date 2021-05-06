Некоторое время назад Blizzard сама же случайно «слила» точную дату выхода Classic-версии дополнения The Burning Crusade для World of Warcraft. Вскоре компания сообщила, что аддон повторно выйдет «скоро», и вот, теперь объявила точную дату: 2 июня, 01:00 по московскому времени.

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Попутно Blizzard уточнила, что 18 мая выйдет предшествующее Burning Crusade Classic обновление, после которого игрокам предстоит решить — перенести своего персонажа в Burning Crusade или же оставить его в «классической эпохе».

Напомним, что изначально дополнение The Burning Crusade вышло в 2007 году и признано сообществом фанатов World of Warcraft как одно из лучших за все годы существования этой культовой MMORPG. Поэтому неудивительно, почему Blizzard решила продать всю эту прелесть повторно.