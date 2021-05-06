Дополнение City of Ghosts для популярного симулятора курьера Cloudpunk обзавелось датой релиза
Разработчики из студии ION LANDS сообщили точную дату релиза дополнения City of Ghosts для симулятора курьера Cloudpunk — 25 мая. Авторы утверждают, что в предстоящем DLC контента будет очень много, «потянет» даже на отдельную игру.
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Игрок в City of Ghosts сможет изучать новую сюжетную кампанию, принимать участие в уличных гонках и управлять двумя персонажами на выбор: Хейсом и Ранией.
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Cloudpunk - City of Ghosts launches— ION 👀 (@ionlands) May 5, 2021
𝗠𝗔𝗬 𝟮𝟱, 𝟮𝟬𝟮𝟭
Wishlist now https://t.co/ytJT1Iop3H#gamedev #cyberpunk #indiedev pic.twitter.com/l63Fi6rM6E
Оригинальная Cloudpunk поступила в продажу в апреле прошлого года на PC, в октябре проект стал доступен владельцам PlayStation 4, Xbox One и Switch. В том же Steam у Cloudpunk имеется очень хороший рейтинг — аж 90% на основании более 6300 отзывов.
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