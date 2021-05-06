Разработчики из студии ION LANDS сообщили точную дату релиза дополнения City of Ghosts для симулятора курьера Cloudpunk — 25 мая. Авторы утверждают, что в предстоящем DLC контента будет очень много, «потянет» даже на отдельную игру.

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Игрок в City of Ghosts сможет изучать новую сюжетную кампанию, принимать участие в уличных гонках и управлять двумя персонажами на выбор: Хейсом и Ранией.

Оригинальная Cloudpunk поступила в продажу в апреле прошлого года на PC, в октябре проект стал доступен владельцам PlayStation 4, Xbox One и Switch. В том же Steam у Cloudpunk имеется очень хороший рейтинг — аж 90% на основании более 6300 отзывов.