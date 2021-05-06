Разработчикам из московской студии Sinistrum Games настолько сильно понравилась концепция хоррора Little Nightmares, что они решили создать максимально похожую игру, но немного в другом сеттинге. Речь идёт о Broken Veil — проекте, который расскажет нам историю мальчика в шапке-ушанке из российской глубинки 90-х.

реклама

анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Этому самому мальчику нужно будет найти в безликой и огромной толпе самого важного человека — свою маму. По пути, как водится, придётся прятаться от огромных созданий, решать загадки и надеяться на помощь от самых безобидных созданий — кошек.

реклама

По случаю анонса у нас тут имеется трейлер, после просмотра которого ни у кого не останется сомнений насчёт выбранного разработчиками источника для вдохновения. Геймплей Broken Veil сочетает в себе обязательные для жанра прятки по тёмным углам и решение замысловатых головоломок.

реклама

Релиз проекта должен случиться до конца нынешнего года, своя страничка в Steam у него тоже есть.