Анонсирован Broken Veil — копирующий Little Nightmares хоррор про выживание мальчика в российской глубинке 90-х
Разработчикам из московской студии Sinistrum Games настолько сильно понравилась концепция хоррора Little Nightmares, что они решили создать максимально похожую игру, но немного в другом сеттинге. Речь идёт о Broken Veil — проекте, который расскажет нам историю мальчика в шапке-ушанке из российской глубинки 90-х.
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Этому самому мальчику нужно будет найти в безликой и огромной толпе самого важного человека — свою маму. По пути, как водится, придётся прятаться от огромных созданий, решать загадки и надеяться на помощь от самых безобидных созданий — кошек.
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По случаю анонса у нас тут имеется трейлер, после просмотра которого ни у кого не останется сомнений насчёт выбранного разработчиками источника для вдохновения. Геймплей Broken Veil сочетает в себе обязательные для жанра прятки по тёмным углам и решение замысловатых головоломок.
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Релиз проекта должен случиться до конца нынешнего года, своя страничка в Steam у него тоже есть.
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