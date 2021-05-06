Как известно, Counter-Strike Global Offensive с декабря 2018 года является условно-бесплатной, и Valve старается «быть в тренде» и монетизировать проект косвенными способами. Одним из таких способов должен был стать CS:GO 360 Stats — инструмент подробной статистики о ваших успехах/неудачах в игре, появившийся в Counter-Strike Global Offensive в недавнем обновлении.

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Всё бы ничего, но статистика платная: Valve просит за пользование ею пусть и смешные, но всё же деньги — $0.99 в месяц (или аналог в местных валютах). Игроков данное нововведение отчасти справедливо возмутило, поскольку существуют бесплатные аналоги, ничуть не уступающие варианту от Valve по функциональности и подробности выдаваемых сведений.

В результате на Reddit возникло бурное обсуждение, в котором Valve припомнили все грехи, в том числе вопиющее нежелание бороться с повальным читерством в их популярнейшем сетевом шутере. Многие игроки даже пишут, что готовы платить $5 в месяц за действенный античит и специальные серверы, чем $1 за статистику, которая и так должна быть по умолчанию доступна всем пользователям.

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Valve пока не прокомментировала недовольство геймеров.