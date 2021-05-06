На официальном сайте Electronic Arts появилась информация о технических особенностях сборника ремастеров Mass Effect. Пользователи PC могут рассчитывать на расширенные настройки графики, а частота кадров в играх сборника может достигать отметки в 240 кадров в секунду.

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Для консолей разработчики припасли два традиционных режима: производительности и качества картинки. О них мы сейчас и расскажем поподробнее.

На консолях Xbox режим качества будет представлен следующим образом:

1080p и до 30 fps — для Xbox One;

4K UHD и до 30 fps — для Xbox One X и Xbox Series S;

4K UHD и до 60 fps — для Xbox Series X.

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Режим качества для консолей PlayStation прописан со следующими параметрами:

1080p и до 30 fps — PlayStation 4;

4K UHD и до 30 fps — PlayStation 4 Pro;

4K UHD и до 60 fps — PlayStation 5.

Теперь разберёмся с режимами производительности. Для устройств семейства Xbox прописано следующее:

1080p и до 60 fps — для Xbox One;

1440p и до 60 fps — для Xbox One X и Xbox Series S;

1440p и до 120 fps — для Xbox Series S.

У консолей PlayStation режимы производительности представлены аналогично тем, что на Xbox:

1080p и до 60 fps — для PlayStation 4;

1440p и до 60 fps — для PlayStation 4 Pro;

1440p и до 120 fps — для PlayStation 5.

Напомним, Mass Effect Legendary Edition должна выйти на PC и консолях уже 14 мая.