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Режимы работы Mass Effect Legendary Edition на PC и консолях: до 240 fps на PC и до 120 fps на Xbox Series X

Полный список доступных режимов — в нашей заметке.
2
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На официальном сайте Electronic Arts появилась информация о технических особенностях сборника ремастеров Mass Effect. Пользователи PC могут рассчитывать на расширенные настройки графики, а частота кадров в играх сборника может достигать отметки в 240 кадров в секунду.

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Для консолей разработчики припасли два традиционных режима: производительности и качества картинки. О них мы сейчас и расскажем поподробнее.

На консолях Xbox режим качества будет представлен следующим образом:

  • 1080p и до 30 fps — для Xbox One;
  • 4K UHD и до 30 fps — для Xbox One X и Xbox Series S;
  • 4K UHD и до 60 fps — для Xbox Series X.

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Режим качества для консолей PlayStation прописан со следующими параметрами:

  • 1080p и до 30 fps — PlayStation 4;
  • 4K UHD и до 30 fps — PlayStation 4 Pro;
  • 4K UHD и до 60 fps — PlayStation 5.

Теперь разберёмся с режимами производительности. Для устройств семейства Xbox прописано следующее:

  • 1080p и до 60 fps — для Xbox One;
  • 1440p и до 60 fps — для Xbox One X и Xbox Series S;
  • 1440p и до 120 fps — для Xbox Series S.

У консолей PlayStation режимы производительности представлены аналогично тем, что на Xbox:

  • 1080p и до 60 fps — для PlayStation 4;
  • 1440p и до 60 fps — для PlayStation 4 Pro;
  • 1440p и до 120 fps — для PlayStation 5.

Напомним, Mass Effect Legendary Edition должна выйти на PC и консолях уже 14 мая.

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Сейчас обсуждают

ichi85
00:48
Если уж взялся исправлять, то хотя бы полностью исправь, я же не просто так указал абзацы с ошибками. Теперь разберёмся с режимами производительности. Для устройств семейства Xbox прописано следующе...
Режимы работы Mass Effect Legendary Edition на PC и консолях: до 240 fps на PC и до 120 fps на Xbox Series X
Svarr51
00:45
Сейчас ждуны дешевых видеокарт навыбрасывают парниковых газов )))
В Нью-Йорке могут запретить добычу криптовалюты на 3 года
Listoman
00:43
Да, троттлинг начинается со 110°C, у карт с нормальной СО температура памяти в майнинге ~90°С) Такая же темпа была на rx 400/500 и норм)
Radeon RX 6800 XT ощутимо уступает GeForce RTX 3080 в Resident Evil Village с RT— тест Wccftech
Ургонд
00:42
Сказки? Чубатый вы6лядок, как их встречали (на фото), так и великую, освободительную, армию РОССИИ будете встречать. Не впервой же приклоняться перед новым начальством)))))) Мразь усраинская.
TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц
Михаил
00:41
Ты сам подтвердил под 110.
Radeon RX 6800 XT ощутимо уступает GeForce RTX 3080 в Resident Evil Village с RT— тест Wccftech
N1ghtwish
00:40
А в десктопе-то на кой член это нужно? Купи самый обычный i3-10100F, впиши PL1=10w PL2=15w, вот тебе и энергоэффективный процессор
Процессоры Intel Alder Lake получат возможность отключения ядер разных типов
tsaMolotoff
00:40
Я бы на твоем месте все же подкинул dinput8 в директорию игры, фпс какой-то относительно низкий, у меня 1000+ было, когда я недавно перепроходил игру и столкнулся с тормозами без этого фикса.. Версия ...
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
ichi85
00:37
Мало того, что к оверклокингу это вообще никакого отношения не имеет, так ещё и даже проверить написанное слабо: Теперь разберёмся с режимами производительности. Для устройств семейства Xbox прописа...
Режимы работы Mass Effect Legendary Edition на PC и консолях: до 240 fps на PC и до 120 fps на Xbox Series X
Renegade1979
00:34
Понятно почему АМД назвали его "адаптивным", там резкость адаптивно меняется в зависимости от выставленного разрешения рендера. Значит ползунок разрешения это часть приблуды. Но в идеале, если нам над...
Radeon RX 6800 XT ощутимо уступает GeForce RTX 3080 в Resident Evil Village с RT— тест Wccftech
Ургонд
00:33
Тупой вы6лядок сука, там речь шла про Крым, когда у Усраины не было государственности и нацики жгли беркут, или вы всё забыли, ненацики? Xyйсосать у РОССИИ, собаки!
TDP инженерного образца 16-ядерного Intel Alder Lake-S достигает 228 Вт при частоте 4,6 ГГц
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