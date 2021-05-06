Режимы работы Mass Effect Legendary Edition на PC и консолях: до 240 fps на PC и до 120 fps на Xbox Series X
На официальном сайте Electronic Arts появилась информация о технических особенностях сборника ремастеров Mass Effect. Пользователи PC могут рассчитывать на расширенные настройки графики, а частота кадров в играх сборника может достигать отметки в 240 кадров в секунду.
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Для консолей разработчики припасли два традиционных режима: производительности и качества картинки. О них мы сейчас и расскажем поподробнее.
На консолях Xbox режим качества будет представлен следующим образом:
- 1080p и до 30 fps — для Xbox One;
- 4K UHD и до 30 fps — для Xbox One X и Xbox Series S;
- 4K UHD и до 60 fps — для Xbox Series X.
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Режим качества для консолей PlayStation прописан со следующими параметрами:
- 1080p и до 30 fps — PlayStation 4;
- 4K UHD и до 30 fps — PlayStation 4 Pro;
- 4K UHD и до 60 fps — PlayStation 5.
Теперь разберёмся с режимами производительности. Для устройств семейства Xbox прописано следующее:
- 1080p и до 60 fps — для Xbox One;
- 1440p и до 60 fps — для Xbox One X и Xbox Series S;
- 1440p и до 120 fps — для Xbox Series S.
У консолей PlayStation режимы производительности представлены аналогично тем, что на Xbox:
- 1080p и до 60 fps — для PlayStation 4;
- 1440p и до 60 fps — для PlayStation 4 Pro;
- 1440p и до 120 fps — для PlayStation 5.
Напомним, Mass Effect Legendary Edition должна выйти на PC и консолях уже 14 мая.
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