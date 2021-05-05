Премьера игрового процесса Total War Warhammer III состоится на следующей неделе
Финальная часть трилогии Total War Warhammer была официально анонсирована в начале февраля, но с тех пор разработчики из Creative Assembly не торопились показывать проект даже несмотря на тот факт, что его релиз назначен на этот год. Что ж, на следующей неделе эта вселенская несправедливость будет исправлена: официальная премьера игрового процесса Total War Warhammer III состоится 13 мая в 19:00 по московскому времени. Небольшой тизер прилагается, а проведёт премьеру очаровашка Фрэнки Уорд, ведущая PC Gaming Show.
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Напомним, что по сюжету финальной части трилогии нам предстоит отправиться в Царство Хаоса и решить там судьбу мира. При желании на игру уже давно можно оформить предварительный заказ, но прежде чем сделать это, примите успокоительное. Ведь с вас попросят 3 439 рублей.
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