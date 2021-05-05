Отечественная ролевая игра Pathfinder Wrath of the Righteous выйдет в самом начале сентября
Разработчики из московской студии наконец-то собрались с силами и огласили точную дату выхода Pathfinder Wrath of the Righteous — нового проекта в той же вселенной, в которой разворачивались события Pathfinder Kingmaker. Отправиться в увлекательное приключение можно будет с самого начала осени — со второго сентября.
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Несмотря на то, что действие игр происходит в одной вселенной, Wrath of the Righteous не является прямым сиквелом Kingmaker. Перед нами, скорее, ответвление, причём, более мрачное и с изменённым «визуалом».
Также стоит отметить, что сегодня в Pathfinder Wrath of the Righteous стартовал второй этап бета-тестирования, так что при желании на YouTube можно будет ознакомиться с интересующим вас геймплеем.
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