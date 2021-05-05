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Отечественная ролевая игра Pathfinder Wrath of the Righteous выйдет в самом начале сентября

Ответвление тепло принятого проекта наконец-то доберётся до прилавков.
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Разработчики из московской студии наконец-то собрались с силами и огласили точную дату выхода Pathfinder Wrath of the Righteous — нового проекта в той же вселенной, в которой разворачивались события Pathfinder Kingmaker. Отправиться в увлекательное приключение можно будет с самого начала осени — со второго сентября.

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Несмотря на то, что действие игр происходит в одной вселенной, Wrath of the Righteous не является прямым сиквелом Kingmaker. Перед нами, скорее, ответвление, причём, более мрачное и с изменённым «визуалом».

Также стоит отметить, что сегодня в Pathfinder Wrath of the Righteous стартовал второй этап бета-тестирования, так что при желании на YouTube можно будет ознакомиться с интересующим вас геймплеем.

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owlcat games pathfinder wrath of the righteous
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warmuza
17:20
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Simon Crebbs
17:19
Это порт, а не новая игра. МЕ - тоже, но там как бы ремастер.
Деньги вперед: главные игры мая 2021 года
Александр Еремеев
17:19
И эти туда же, сша хочет 30%, эти 20%, но куда им. Классические воздушные замки.
Европа хотела бы восстановить историческую долю на мировом рынке производства чипов
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17:18
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Вскукарек Интелбоев
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Да куда им 30%, такой большой доли они точно достичь не смогут.
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warmuza
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У меня нет гей-романов и вообще особого интереса к этой теме. Она просто существует где-то там. А вот у тебя серьёзно какие-то проблемы, раз ты так на этом зациклился, реально, обратись к врачу, пока...
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Xakerz
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