Resident Evil — это в первую очередь серия хорроров, однако в седьмой номерной части Capcom явно перестаралась: многие игроки жаловались, что проект получился слишком уж страшным и эксплуатировал болезненную для многих тему клаустрофобии. В «восьмой» (Village) части Capcom прислушалась к критике и снизила уровень хоррор-составляющей, о чём в беседе с ресурсом Axios Gaming сообщил продюсер проекта Цуёси Канда.

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По словам господина Канды, при создании новых Resident Evil разработчики стараются сделать их страшнее предыдущих, и заявления о слишком уж страшной седьмой номерной части — это, определённо, комплимент для Capcom, однако продюсер всё же согласился с тем, что в предыдущей части авторы перестарались и сделали её избыточно страшной. Как следствие, в Village уровень саспенса и общего страха перед происходящим был снижен. Кроме того, в Village намеренно используются более масштабные пространства, чтобы не создавать дискомфорта у клаустрофобов.

Напоминаем, что Resident Evil Village выйдет уже через два дня — в эту пятницу, 7 мая. На всех актуальных платформах.