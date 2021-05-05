Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

MechWarrior 5: Mercenaries готовится получить поддержку кроссплея одновременно с выходом в Steam и на Xbox

В Epic Games Store проект вышел ещё в конце 2019-го года.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
4Tb WD за 29 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Разработчики из Piranha Games совместно с издателем Sold Out намереваются выпустить 27 мая специальное обновление для MechWarrior 5: Mercenaries. Этот патч будет крайним важным для проекта, ведь он впервые в серии добавит поддержку кроссплея.

реклама

анонсы и реклама
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Предполагается, что после установки обновления MechWarrior 5 смогут совместно изучать пользователи PC (Steam, GOG, EGS) и консолей Xbox (Xbox One и Xbox Series X|S). Релиз на последних случится именно 27 мая.

реклама

Помимо кроссплея, разработчики собираются добавить в MechWarrior 5 возможность делиться дополнениями с друзьями во время кооперативного прохождения. Будут там правки интерфейса, новый режим обучения и правки мелких ошибок — в общем, фанатам дождаться стоит. На данный момент MechWarrior 5: Mercenaries доступна пока только на PC и только в EGS.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

piranha games mechwarrior 5 mercenaries sold out
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

MechWarrior 5: Mercenaries готовится получить поддержку кроссплея одновременно с выходом в Steam и на Xbox
+
Энтузиаст показал свежий ролик графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen
1
Внезапный анонс Flashback 2 — продолжение легендарного платформера, выпущенного в 1992-м году
2
Новая Call of Duty создаётся с расчётом на PC и новые консоли и выйдет в конце года
3
Twitter представила Spaces — систему голосовых чатов, созданную для конкуренции с Clubhouse
+
Геймдиректор The Witcher 3 Wild Hunt объявил об уходе из CD Projekt RED
5

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 27
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 33
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 143
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
3 мая 2021 37

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 1 - Morrowind
28
Выбор ждунов APU Ryzen 5 Pro 4650G - раскрываем маленькие секреты встройки Radeon Vega 7
66
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
37
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
13
Основные конкуренты Ethereum
3
Серия F.E.A.R. – таких игр больше не делают
6
Новейшая iPadOS 14.6 Beta 2 - тест на iPad 7 (A2198) (2019)
Как играется The Elder Scrolls III в 2021 году. Часть 2 - Tribunal
+

Сейчас обсуждают

Semёnov
03:36
"По ним гораздо удобнее понять, сколько времени у вас есть до того или иного мероприятия, достаточно просто кинуть на них взгляд и это становится понятно интуитивно, без подсчетов в уме." - А каким об...
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
Рома Старцев
03:36
А ничо, шо к20 про и ми 9Т про - один и тот же телефон?🤣🤣🤣зелотоподобные чудовища продолжают вещать куйню
MIUI 13 будет выпущена 25 июня для 80 смартфонов Xiaomi
Semёnov
03:25
А давно у нас 13 дневная неделя?
NVIDIA отложила анонс RTX 3080 Ti на неделю
Саня Крутой
03:13
Вот люди бабки делают, не то что заводские оверклокеры у которых майнеры и трейдеры нехорошие.
Курс эфира штурмует новые высоты и уже достиг психологической отметки в 3500 USD
Александр Еремеев
03:12
Помню году так в 94-м играл в нее, нормальная была игра.
Внезапный анонс Flashback 2 — продолжение легендарного платформера, выпущенного в 1992-м году
Саня Крутой
03:00
Да рынку наплевать, валютная пара, нефть, акции, крипта. Конечно есть плечо до 125 и фьючи, все как и везде, любой терминал к апи биржи подключаешь и вперед. В реал как хочешь - кэш, карта, счет, серв...
Рост курса Эфириума до $3500 привёл к рекордным потерям инвесторов в размере $530 миллионов
LoL
02:55
Кукурузный разгон)) Времена П4 воистину вернулись.))
Режимы работы памяти (Gear 1 и 2) процессоров Intel Rocket Lake перекочуют и в CPU Alder Lake
LoL
02:53
Она не чёрная.))
Улучшаем интерфейс и дизайн Windows 10 с помощью простых и бесплатных программ
Антон Ханкишиев
02:49
лул. я чудом 6700 xt запнул. Кайфую
Дефицит видеокарт заставил геймеров перейти на сврехбюджетную GeForce MX230 – итоги Steam за апрель
Антон Безносюк
02:42
Там, внимание, ещё комментарий автора есть, в котором говорится о том, что на автора вышли CDPR с предложением о сотрудничестве при сборке некстген версии ведьмака
Энтузиаст показал свежий ролик графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем