Разработчики из Piranha Games совместно с издателем Sold Out намереваются выпустить 27 мая специальное обновление для MechWarrior 5: Mercenaries. Этот патч будет крайним важным для проекта, ведь он впервые в серии добавит поддержку кроссплея.

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Предполагается, что после установки обновления MechWarrior 5 смогут совместно изучать пользователи PC (Steam, GOG, EGS) и консолей Xbox (Xbox One и Xbox Series X|S). Релиз на последних случится именно 27 мая.

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Помимо кроссплея, разработчики собираются добавить в MechWarrior 5 возможность делиться дополнениями с друзьями во время кооперативного прохождения. Будут там правки интерфейса, новый режим обучения и правки мелких ошибок — в общем, фанатам дождаться стоит. На данный момент MechWarrior 5: Mercenaries доступна пока только на PC и только в EGS.