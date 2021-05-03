Похоже, амбициозная Elden Ring выйдет не раньше следующей весны
В своё время мэтры из FromSoftware навели шороху в игровой индустрии, анонсировав амбицозный проект Elden Ring, создаваемый в сотрудничестве с автором «Песни льда и огня» Джорджем Мартином. С тех пор об игре не поступало никакой официальной информации, зато много слухов и даже утечек.
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Одна из таких утечек позволила предположить, что полноценная презентация проекта состоится уже совсем скоро, однако финансовый отчёт владеющей FromSoftware компании Kadokawa Corporation косвенно опровергает данные планы. Оказывается, несмотря на то, что у всех так или иначе связанных с играми прошлый финансовый год, по понятным причинам, оказался рекордно прибыльным, у Kadokawa всё наоборот — в прошлом году доходы по всем фронтам снизились. Также руководство Kadokawa пессимистично смотрит на возможные результаты в наступившем финансовом году, поскольку пандемия негативно повлияла на сроки разработки новых игр компании.
Какие конкретно игры пострадали от задержек в производстве, не уточняется, однако единственным хоть как-то упомянутым в отчёте проектом стала именно Elden Ring. Как пишут представители Kadokawa, Elden Ring станет крупнейшим и самым амбициозным проектом от создателей Dark Souls.
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Рискнём предположить, что FromSoftware покажет Elden Ring на E3 2021, но если информация о том, что её релиз отложен аж до следующей весны, верна, то в столь раннем показе слишком мало смысла.
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