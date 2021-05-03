Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Похоже, амбициозная Elden Ring выйдет не раньше следующей весны

А конкретнее — не раньше апреля.
1
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

В своё время мэтры из FromSoftware навели шороху в игровой индустрии, анонсировав амбицозный проект Elden Ring, создаваемый в сотрудничестве с автором «Песни льда и огня» Джорджем Мартином. С тех пор об игре не поступало никакой официальной информации, зато много слухов и даже утечек.

реклама

анонсы и реклама
4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD
12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды
10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды
8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде
8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Одна из таких утечек позволила предположить, что полноценная презентация проекта состоится уже совсем скоро, однако финансовый отчёт владеющей FromSoftware компании Kadokawa Corporation косвенно опровергает данные планы. Оказывается, несмотря на то, что у всех так или иначе связанных с играми прошлый финансовый год, по понятным причинам, оказался рекордно прибыльным, у Kadokawa всё наоборот — в прошлом году доходы по всем фронтам снизились. Также руководство Kadokawa пессимистично смотрит на возможные результаты в наступившем финансовом году, поскольку пандемия негативно повлияла на сроки разработки новых игр компании.

Какие конкретно игры пострадали от задержек в производстве, не уточняется, однако единственным хоть как-то упомянутым в отчёте проектом стала именно Elden Ring. Как пишут представители Kadokawa, Elden Ring станет крупнейшим и самым амбициозным проектом от создателей Dark Souls.

реклама

Рискнём предположить, что FromSoftware покажет Elden Ring на E3 2021, но если информация о том, что её релиз отложен аж до следующей весны, верна, то в столь раннем показе слишком мало смысла.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

fromsoftware elden ring
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Геймеры нашли способ «сбросить» таймер демоверсии Resident Evil Village
1
Похоже, амбициозная Elden Ring выйдет не раньше следующей весны
1
PUBG и CSGO вырвались в лидеры продаж в Steam на этой неделе
3
В Сети появились якобы скриншоты из новой Battlefield
17
Консольная эксклюзивность S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox может продлиться всего три месяца
1
Riot будет записывать голосовой чат в Valorant, чтобы пресекать «токсичность»
7
Втрое подорожавшая Predator Hunting Grounds закономерно не пользуется популярностью в Steam
9

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
29 апреля 2021 21
Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 32
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 139
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6700 XT: непоколебимый во всем
1 мая 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Добывать Chia Coin уже поздно – 5 причин, почему не стоит сегодня вкладывать миллион в жёсткие диски
62
10 лучших 4X-стратегий последних 10 лет — игры со вдумчивым, сложным и неторопливым геймплеем
14
Обзор и тест ASRock N68C-GS4 FX: Всемогущий комбайн
41
Вышла iOS 14.6 Beta 2 18F5055b - большой тест на iPhone 7 A1778
8
Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
51
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
33
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Core i3-10320 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
5
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
6
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius III
2

Сейчас обсуждают

666MAXIMUS999
13:19
Она их напечатает сколько угодно, Рубли это мукулатура, которую печатный станок напечатает сколько угодно, а рабы за эту бумагу спины гнут на каторге у царя.
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
Gunnar
13:19
Держи нас в курсе.
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
stockclock
13:19
Идея для новой крипты. Дилдокоин! Чем шире анус тем больше давать крипты. Майнерам достаточно сесть на электродилдо подключенное к пулу таких же майнеров и майнить вверх-вниз.
Ставшие дефицитом в магазинах жесткие диски всплывают на Авито у спекулянтов
Вскукарек Интелбоев
13:17
Тебя походу в чан с говном уронили. Всё срешь и срешь своей политотой
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
Елисей Творимиров
13:16
За 100 рублей сейчас никто даже со стула не встанет, а за 30 даже голову в вашу сторону не повернут)
Добавляем кулерам поддержку сокета АМ4. Часть 2
Александр Богданов
13:16
Так иди счас покупай,он будет современным,но все уже прекрасно понимают кто ты и что ты
Выход Zen 4 процессоров AMD Raphael может задержаться до 4 квартала 2022 года
666MAXIMUS999
13:15
Когда рубль рухнет, эта приставка будет стоить уже под 150 рубасов, так что купить её сейчас за деревянные в разы выгоднее. Это даже можно сказать вложение в будущее..)) И так с любой вешью или товаро...
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
Денис Сидоренко
13:15
Ради эксперимента стал участником «Программы предварительной оценки Windows», готов был убить себя. После перезагрузки на лаптопе отлетели больше половины драйверов и функций. Словно расстворились фун...
Как установить обновление Windows 10 May 2021 прямо сейчас
Вскукарек Интелбоев
13:15
Куда ещё хуже то?
Глава Банка России не рекомендует покупать PlayStation 5 в кредит
Полк Белок
13:14
Очевидно, чтоб прекратить жрать привычное говно.
Немного о форках криптовалют и про различия хардфорка и софтфорка
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем