Разработчики из компании Milestone опубликовали новый геймплейный трейлер Hot Wheels Unleashed — гоночной аркады, где в заездах принимают участие модели игрушечных машинок. Последний пункт благоприятно влияет на выбор локаций.

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Компактные модельки из утренних завтраков McDonald’s, игрушечные пожарные машинки и прочая милота ловко рассекает по закрученным полотнам трассы где-нибудь над небоскрёбами или на стройке с краном — взятая на вооружение условность помогла авторам дать волю своей фантазии.

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В Hot Wheels Unleashed можно также собирать собственные трассы в предложенном редакторе и заниматься коллекционированием машинок с самым безумным дизайном. Игра должна поступить в продажу на PC и консолях уже 30 сентября, если не случится неожиданного переноса.