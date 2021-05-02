Riot будет записывать голосовой чат в Valorant, чтобы пресекать «токсичность»
Так называемая токсичность в соревновательных играх нередко отравляет процесс. И хотя в большинстве случаев достаточно просто «замьютить» выучившего новые ругательные слова школьника, но многим геймерам хочется справедливости и соразмерного наказания. В случае с голосовым чатом доказательная база не формируется, но Riot Games намерена исправить этот недочёт.
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В обновлении уведомления об использовании конфиденциальных данных и условий оказания услуг разработчики из Riot сообщили, что планируют записывать голосовые данные и анализировать их при получении жалобы о недопустимом поведении. Пока что нововведение касается только Valorant; разработчики в настоящее время не планируют записывать голосовые чаты в League of Legends, Wild Rift и Teamfight Tactics.
Riot обещает, что будет собирать минимальное необходимое количество данных, требуемое для обеспечения комфортной среды для игроков, а хранить их будет «не дольше, чем потребуется». Также обещают беречь их как зеницу ока. Если вы не хотите, чтобы ваш голос был записан, у разработчиков лаконичный совет: не пользуйтесь голосовым чатом. В России, к слову, им пользоваться до сих пор невозможно. Как вышеуказанное изменение отразится на игроках-соотечественниках, расскажут в будущем.
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Пока что система находится на стадии разработки, и когда она будет внедрена в игру, неизвестно. Более того, перед глобальным внедрением системы записи и анализа голосовых сообщений Riot обязательно проведёт бета-тестирование в североамериканском регионе. К сожалению или к счастью, философии «Игра — это симулятор войны, а на войне совсем не до любезностей» разработчики не следуют.
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