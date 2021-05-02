Асимметричный боевик Predator Hunting Grounds, в котором кровожадному Хищнику надо противостоять не менее кровожадным наёмникам-морпехам, на PC на протяжении года был эксклюзивом Epic Games Store. О каких-либо коммерческих успехах проекта разработчики упорно молчали, а это свидетельствует лишь об одном — их (успехов) нет.

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На днях в этом можно было убедиться самостоятельно: период эксклюзивности Predator Hunting Grounds закончился, и игра стала доступна в Steam. А значит, статистическая информация, а том числе и о количестве активных игроков, автоматически стекается на портал SteamDB. Благодаря ему, например, выяснилось, что на момент написания данной заметки в Predator Hunting Grounds в Steam играли всего 125 человек, а пиковый показатель «онлайна» игры был зафиксирован одиннадцать часов назад и составил 243 человека.

Показатели, мягко говоря, удручающие, и не последнюю роль в этом сыграло необъявленное повышение региональной цены на проект. В России, например, игра на старте продаж стоила 899 рублей, а сейчас — совершенно безумные для проекта такого уровня и качества 2 849 рублей. Впрочем, судя по оценкам Predator Hunting Grounds и их количеству на Metacritic, игра в любом случае не интересна практически никому и ни за какую цену.