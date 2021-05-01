Высококлассный ремастер Saints Row The Third заглянет в Steam в конце мая
Весной прошлого года разработчики из Volition показали всему миру, как надо делать «реставрированные» версии достойных игр и выпустили Saints Row The Third Remastered, который порадовал не только включённым в свой состав полноценным сборником всего дополнительного контента, но и потрясающе качественной графикой, что, увы, встречается не так уж и часто несмотря на период повальных ремастеров и ремейков.
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На протяжении года PC-версия Saints Row The Third Remastered была эксклюзивом Epic Games Store, но пора, что называется, и честь знать: как сообщили разработчики, до Steam проект доберётся 22 мая, то есть, к годовщине со дня своего выхода.
Saints Row The Third Remastered отличается наличием текстур высокого разрешения, повышенной детализацией моделей персонажей, более современными эффектами освещения и в целом более приятной глазу современного геймера графикой.
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