Стратегия Imperator Rome предполагалась как качественный и увлекательный проект, но на деле всё оказалось диаметрально противоположно: общая «сырость», неудобный интерфейс и череда обновлений, после которых игру можно с натяжкой назвать достойной траты денег. Но время упущено — с момента релиза прошло уже больше двух лет — и руководство Paradox Interactive решило временно заморозить поддержку игры, о чём несколько часов назад сообщило на своём официальном форуме.

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По словам представителей издательства, сейчас внутренние студии Paradox работают сразу над несколькими проектами, и они являются гораздо более приоритетными, чем Imperator Rome. Как следствие, разработчиков «Рима» перенаправили на работу над Stellaris, Crusader Kings III и Hearts of Iron IV.

Надолго ли Imperator Rome отправляется «в стол», не уточняется, но логично предположить, что в этом году на обновления игры можно и не рассчитывать.