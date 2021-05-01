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Konami пропустит E3 2021, потому что ей пока нечего показать

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E3 2021 пройдёт в середине июня полностью в онлайн-формате, и многие крупные и не очень участники видеоигрового рынка уже подтверждают или отменяют своё участие в данном ожидаемом многими мероприятии. К числу компаний, которые пропустят E3 в этом году, присоединилась Konami.

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По словам представителя Konami, компания не успевает подготовить необходимые презентации к началу выставки, поэтому её присутствие там лишено смысла. Вместо этого нам рекомендуют следить за новостями и обновлениями в ближайшие месяцы. Как пишет Konami, хотя в этом году она не примет участие в E3, но выражает уважение её организаторам, желает всего наилучшего всем участникам выставки в этом году и уверена в том, что мероприятие пройдёт успешно.

Стоит ли ждать от E3 2021 многого — вопрос открытый, но наибольшие надежды возлагаются на пресс-конференцию Microsoft (Xbox), где могут показать много всего интересного, включая премьеру геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2.

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ахахах
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CTyDeHT
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zoog
14:04
бою не в стиле "кликай быстрее пока палец не отвалится". не видел таковых. Или клик-эм-олл, или симуляция приёмов-qte.
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
rebel-1
14:03
ДА мне и тут норм. А ты чего не в АТО кишками разбрасываешься? Ваши кишки так прикольно разлетаются после попадания гранаты.
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
zoog
14:03
Графика, до сих пор 1 из самых красивых. Хоардинг, основа всех РПГ.
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
Renegade1979
14:02
Борат(2)ский инарод детектед? Ты почему не в Сирии, со своими боратьями?!
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
zoog
14:02
Если люди с бородами стали героями, то галстукам вполне логично становиться экстремистами.
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
rebel-1
14:01
Ну, так себе подборочка. Из перечисленного играл только в SW, причем у меня была лицуха и второй диск с дополнением, тоже лицуха. Игра конечно офигенская. И немного в FlatOut гамал.
Верните мой 2006-ой: Вспоминаем, во что мы играли 15 лет назад. Часть 1
осенний лист
14:01
А где я писал про ? "потреблении всей системы в 360" я не писал, посмотри стенд автора там блок 850 W, запас приличный. Максимум озвучил мысли такой сборке с видюхой блок нужен от 600 ватт +, а вс...
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zoog
14:00
а геймплей нового поколения — своими возможностями скорее некоторой их кастрацией;) Тот же Skyrim эволюционно подтянул основные «фишки» Oblivion Урезав полигоны и текстуры? Как итог — прекрасная по...
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