E3 2021 пройдёт в середине июня полностью в онлайн-формате, и многие крупные и не очень участники видеоигрового рынка уже подтверждают или отменяют своё участие в данном ожидаемом многими мероприятии. К числу компаний, которые пропустят E3 в этом году, присоединилась Konami.

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По словам представителя Konami, компания не успевает подготовить необходимые презентации к началу выставки, поэтому её присутствие там лишено смысла. Вместо этого нам рекомендуют следить за новостями и обновлениями в ближайшие месяцы. Как пишет Konami, хотя в этом году она не примет участие в E3, но выражает уважение её организаторам, желает всего наилучшего всем участникам выставки в этом году и уверена в том, что мероприятие пройдёт успешно.

Стоит ли ждать от E3 2021 многого — вопрос открытый, но наибольшие надежды возлагаются на пресс-конференцию Microsoft (Xbox), где могут показать много всего интересного, включая премьеру геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2.