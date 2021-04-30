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Анонсирована Project: Skyscraper — королевская битва с паркуром на небоскрёбах

Игра не выйдет раньше 2022 года.
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Разработчики из южнокорейской студии Ratatat анонсировали свою новую игру для PC, проект получил название, кхм, Project: Skyscraper. Это шутер от первого лица (но может быть и от третьего лица), имеющий все приметы типичной королевской битвы. О парочке интересных моментов известно уже сейчас.

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Итак, Project: Skyscraper — это королевская битва, действие которой происходит в недалёком будущем. У разработчиков на сайте даже прописан временной период: с 2025 по 2045 годы, там же указывается, что игрокам предстоит насладиться «невероятно продуманным» и технологичным экшеном. Пользователи смогут изучать город с небоскрёбами, подбирая оружие и экипировку.

Геймплей Project: Skyscraper будет сочетать в себе элементы паркура, экстремальный альпинизм и свободное перемещение между объектами по воздуху. Выход игры запланирован на будущий год, других деталей представлено не было. Даже вставленный в эту заметку скриншот мы обнаружили только в Twitter, на официальном сайте размещена только скучная текстовая информация. Сначала Project: Skyscraper доберётся до PC, чуть позже игра выйдет на других платформах. Остаётся надеяться, что в ближайшее время нам покажут настоящие скриншоты и геймплейный трейлер.

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