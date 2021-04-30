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СМИ: пять руководителей CD Projekt получат почти половину всех премий за Cyberpunk 2077

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Несмотря на релизные проблемы, Cyberpunk 2077 всё равно стала громким хитом и самой кассовой игрой от CD Projekt RED. Как следствие, сотрудники компании и её руководители получат оговоренные в контрактах премии/бонусы. Но не все в этом мире равны, поэтому размеры премий руководству в сотни раз превышают премии рядовым сотрудникам, о чём сегодня рапортовал авторитетный журналист Bloomberg Джейсон Шрайер.

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Согласно добытой Шрайером информации, группа CD Projekt выделила на премии своим сотрудникам $57,8 млн. Из этой суммы $28 миллионов получат пять членов совета директоров компании, а оставшиеся $29,8 млн будут разделены между 865 рядовыми сотрудниками. В среднем «на брата» получается около $34 000, но, как сообщали Шрайеру непосредственно сотрудники CD Projekt, в реальности премии зависят от вашей должности: сотрудники низших звеньев получат от пяти до девяти тысяч долларов, тогда как старшие по должности разработчики — от пятнадцати до двадцати тысяч долларов и больше.

Разумеется, сотрудники CD Projekt недовольны своими премиями. Не потому, что руководство получило в сотни/тысячи раз больше (это как раз-таки нормально), а потому, что они сами могли бы получить больше, если бы это самое руководство позволило им доделать Cyberpunk 2077. Избежав тем самым скандалов, изъятия проекта из продажи в магазине Sony, а также вагона упущенной прибыли от тех, кто решил подождать до лучших времён.

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