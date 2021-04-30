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Мультиплеерный экшен Predator: Hunting Grounds вышел в Steam и получил обновление с новой картой

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Экшен Predator: Hunting Grounds с ассиметричным мультиплеером ещё год назад поступил в продажу на PlayStation 4 и PC. В случае со второй платформой речь шла только о Epic Games Store — то есть, это была типичная история с временным эксклюзивным размещением. Теперь этот проект заявился в Steam и сходу нахватал довольно средних отзывов, но пока про объективный рейтинг говорить очень рано.

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С ценами всё тоже предельно ясно: за стандартное издание просят 2849 рублей, а увешанное бонусами Predator Bundle Edition обойдётся в 3574 рубля. В дорогое издание входят четыре разновидности хищника: Городской охотник, Валькирия, Самурай и Викинг. Вдобавок к этому, владельцы Predator Bundle Edition могут рассчитывать на ранний доступ к мелкому внутриигровому контенту: игровым маскам и боевым раскраскам. В официальном блоге PlayStation указывается, что Predator: Hunting Grounds — игра кроссплатформенная и поддерживает отправку приглашений между платформами. Но важно обратить внимание, что весь игровой процесс сохраняется в пределах платформы и не может быть перенесён.

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С выходом в Steam проект получил большое обновление, содержащее в себе новую карту «Аэродром» с приготовленными для неё 12 миссиями. Апдейт также несёт в себе огромное количество косметических предметов, включая облики оружия и брони. Для Хищника приготовлены свежие специализации, описание которых, опять же, можно прочитать в официальном блоге PlayStation.

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Разработчики Predator: Hunting Grounds обещают, что будут поддерживать свой проект свежим контентом на протяжении всего года. На данный момент точно известно о четырёх запланированных платных DLC, все они должны выйти до конца октября.

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