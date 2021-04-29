В Steam стартовала распродажа «Золотая неделя», посвящённая играм из Японии. Мероприятие должно пройти в период с 29 апреля по 6 мая. Многочисленные проекты можно прикупить со скидкой, среди них довольно много свежих и актуальных. Например, нашумевшую Death Stranding отдают со скидкой 60% за 1399 рублей, а NieRL Automata продаётся за 666 рублей со скидкой 50%.

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Самые интересные проекты каждый игрок выберет для себя сам, за полным списком предложений данной распродажи стоит переходить по этой ссылке. Нам бы отдельно хотелось выделить их списка Metal Gear Solid V: The Phantom Pain за 149 рублей (скидка 75%) и Bayonetta за 174 рубля (скидка 75%) — отличные игры по смешным ценам. Если вы давно хотели обзавестись легальными копиями, то сейчас наступило то самое время.

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Параллельно с акцией «Золотая неделя» в Steam также стартовала распродажа, посвящённая грядушему Дню «Звёздных войн» — мая. На отдельной странице собраны все предложения с играми во вселенной Star Wars, включая полный сборник классических игр за 1771 рубль (скидка 74%) и Star Wars Jedi: Fallen Order за 1249 рублей (скидка 50%). Поклонники франшизы могут также присмотреться к Тройному комплекту EA Star Wars, куда входят следующие игры:

Star Wars: Squadrons;

Star Wars Jedi: Fallen Order — издание Deluxe;

Star Wars Battlefront II: Праздничное издание.

Такой комплект стоит 3252,21 рубля (скидка составляет 59%). За другими предложениями стоит переходить на эту страницу.

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Если вам и этих мероприятий показалось мало, то можете заглянуть на распродажу издателя Daedalic Entertainment, которая пройдёт с 29 апреля по 3 мая. Там, например, расширенное издание отечественной тактики «Партизаны 1941» отдают уже со скидкой в размере 36% (за 989,68 рублей).