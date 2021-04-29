Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В магазине Steam стартовали сразу три распродажи, на одной из них продают Death Stranding со скидкой 60%

Death Stranding отдают со скидкой 60%, честно-честно.
+
RTX 4000 дешево в Ситилинке, можно брать
RTX 3060 по цене 2060 Super
4Tb WD за 27 000р - новые цены на харды

В Steam стартовала распродажа «Золотая неделя», посвящённая играм из Японии. Мероприятие должно пройти в период с 29 апреля по 6 мая. Многочисленные проекты можно прикупить со скидкой, среди них довольно много свежих и актуальных. Например, нашумевшую Death Stranding отдают со скидкой 60% за 1399 рублей, а NieRL Automata продаётся за 666 рублей со скидкой 50%.

реклама

анонсы и реклама
10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды
8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды
2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р
6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды
SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк
Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену
7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Самые интересные проекты каждый игрок выберет для себя сам, за полным списком предложений данной распродажи стоит переходить по этой ссылке. Нам бы отдельно хотелось выделить их списка Metal Gear Solid V: The Phantom Pain за 149 рублей (скидка 75%) и Bayonetta за 174 рубля (скидка 75%) — отличные игры по смешным ценам. Если вы давно хотели обзавестись легальными копиями, то сейчас наступило то самое время.

реклама

Параллельно с акцией «Золотая неделя» в Steam также стартовала распродажа, посвящённая грядушему Дню «Звёздных войн» — мая. На отдельной странице собраны все предложения с играми во вселенной Star Wars, включая полный сборник классических игр за 1771 рубль (скидка 74%) и Star Wars Jedi: Fallen Order за 1249 рублей (скидка 50%). Поклонники франшизы могут также присмотреться к Тройному комплекту EA Star Wars, куда входят следующие игры:

  • Star Wars: Squadrons;
  • Star Wars Jedi: Fallen Order — издание Deluxe;
  • Star Wars Battlefront II: Праздничное издание.

Такой комплект стоит 3252,21 рубля (скидка составляет 59%). За другими предложениями стоит переходить на эту страницу.

реклама

Если вам и этих мероприятий показалось мало, то можете заглянуть на распродажу издателя Daedalic Entertainment, которая пройдёт с 29 апреля по 3 мая. Там, например, расширенное издание отечественной тактики «Партизаны 1941» отдают уже со скидкой в размере 36% (за 989,68 рублей).

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

steam
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В магазине Steam стартовали сразу три распродажи, на одной из них продают Death Stranding со скидкой 60%
+
Анонсирован Mighty — мощный облачный браузер по подписке за $30 в месяц
6
Total War Rome Remastered уже доступна для прохождения, оценки пока удручают
5
Видео: что умеет Валькирия — новый игровой персонаж Apex Legends
+
Летом Star Wars Jedi Fallen Order получит полноценные версии для PlayStation 5 и Xbox Series
+
В сообществах соцсети «ВКонтакте» появился раздел с прайс-листами
+

Интересные материалы

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
28 апреля 2021 29
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 135
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
25 апреля 2021 22
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
26 апреля 2021 32
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
23 апреля 2021 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Pentium G6400 & GeForce GTX 1650 Super VS Athlon 240GE & Radeon RX 570
29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
13
Сравниваем стоимость игрового ПК весной 2020 и весной 2021 — наглядный рост цен за год
35
Большой обзор маленькой Rocket League
52
Майская распродажа – Windows 10 Pro за $7.70 и скидки на ПО до 58%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B560-I Gaming WIFI
5
Тесты iOS 12.5.2 (16H30) на iPhone 5s (A1530)

Сейчас обсуждают

VRoman
00:29
Ну и пусть. Всё равно HDD и SSD апгрейдятся гораздо реже видеокарт. А потом спрос у майнеров будет на большие накопители, а мелкие крипта обходит стороной.
От майнинга Chia пострадают не только геймеры, но и весь интернет — мнение учредителя торговой сети
VRoman
00:25
Угу. Для игр не подойдёт. А так же похоже что в каждом чиплете будет свой контроллер памяти. Сразу вспоминаются времена неуклюжих триперов первого поколения и режим Game Mode, отключавший чиплеты без ...
Инсайдер поделился фото процессора Intel Sapphire Rapids с 72 ядрами и чиплетной компоновкой
tarick
00:21
а на скринах с inf'ами - нужно найти 10 отличий? выделенная строка - одинаковая
NVIDIA повторно добавила ограничитель майнинга для GeForce RTX 3060
kaissa
00:14
Уже больше 10 лет пользуюсь Libre - а Микрософт пусть делает все что хочет...
Microsoft собирается сменить стандартный шрифт для пакета Office и просит у пользователей совета
Собаки на Zen'е
00:12
Жаль мужика.
Activision снизила зарплату Бобби Котику в 2 раза и пообещала не платить ему 200 миллионов в год
daimos
00:12
Орнул с последней фразы!
Эфириум поставил очередной рекорд и уже к концу года может пробить 5000 долларов – аналитики РБК
Alexander Procenko
00:11
>А тут требуется уже 45 Гб места на диске .... Вот-вот. И это при дефиците дисков. А вы на другие ремастеры посмотрите АОЕ1 remaster - ~15gb, CNC remaster - ~20gb. Ко всему в ремастерах "улучшают" то...
Total War Rome Remastered уже доступна для прохождения
Alexander Procenko
00:06
>ремастер культовой игры оказался неважнецким Когда современный игропром помет уже, что дело не в реалистичном графонии, а ИНТЕРЕСНОСТИ игр. Ах, ну да у них идей, вот и клепают ремастеры на удачные и...
Total War Rome Remastered уже доступна для прохождения
Зю
00:05
Борьба была равна — сцепились два говна
Apple оштрафовали почти на миллиард рублей по заявлению «Лаборатории Касперского»
tarick
00:04
бл%дский цирк. кто будет ставить новый драйвер, если старый майнит нормально?
NVIDIA повторно добавила ограничитель майнинга для GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем