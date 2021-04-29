До старта нового сезона «Наследие» в Apex Legends, вместе с которым в игре появится новый персонаж под позывным Валькирия, остаются считанные дни, и Respawn Entertainment наращивает активность. Разработчики представили Валькирию, нового игрового персонажа, ещё несколько дней назад, но специальный посвящённый её способностям видеоролик решили опубликовать только сегодня. А мы, собственно, и не против: видео красивое, эффектное, персонаж тоже внешне приятный.

реклама

анонсы и реклама 10Tb WD за 48 990р - новые цены на харды 8Tb Seagate за 33 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде

Валькирия обладает рядом уникальных способностей. Во-первых, Валькирия облачена в специальный боевой костюм с реактивными двигателями, позволяющими ей перемещаться по полю боя в трёх плоскостях. Запас топлива не бесконечен, но со временем восполняется. Во-вторых, она умеет запускать «рой» ракет, которые наносят урон оппонентам а небольшой области и дезориентируют их.

И в-третьих, ультимативная способность: Валькирия (и, опционально, её союзники по отряду) взмывает вверх, улетая тем самым из опасной локации и позволяя отряду заново выбрать точку высадки.

реклама

Сезон «Наследие» стартует 4 мая.