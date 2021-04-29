Видео: что умеет Валькирия — новый игровой персонаж Apex Legends
До старта нового сезона «Наследие» в Apex Legends, вместе с которым в игре появится новый персонаж под позывным Валькирия, остаются считанные дни, и Respawn Entertainment наращивает активность. Разработчики представили Валькирию, нового игрового персонажа, ещё несколько дней назад, но специальный посвящённый её способностям видеоролик решили опубликовать только сегодня. А мы, собственно, и не против: видео красивое, эффектное, персонаж тоже внешне приятный.
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Валькирия обладает рядом уникальных способностей. Во-первых, Валькирия облачена в специальный боевой костюм с реактивными двигателями, позволяющими ей перемещаться по полю боя в трёх плоскостях. Запас топлива не бесконечен, но со временем восполняется. Во-вторых, она умеет запускать «рой» ракет, которые наносят урон оппонентам а небольшой области и дезориентируют их.
И в-третьих, ультимативная способность: Валькирия (и, опционально, её союзники по отряду) взмывает вверх, улетая тем самым из опасной локации и позволяя отряду заново выбрать точку высадки.
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Сезон «Наследие» стартует 4 мая.
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