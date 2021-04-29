Летом Star Wars Jedi Fallen Order получит полноценные версии для PlayStation 5 и Xbox Series
С выходом консолей нового поколения новостные материалы о подготовке для них специальных версий «пастгенных» проектов стали уже рутинными. Electronic Arts совместно с Respawn Entertainment не стали исключениями, и сегодня, в преддверии «Дня Звёздных Войн» (4 мая) анонсировали полноценные версии Star Wars Jedi Fallen Order для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Релиз запланирован на грядущее лето, но пока без конкретики.
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Деталями обновлённых версий разработчики также пока не делятся — обещают сделать это уже в ближайшее время. Пока известно лишь, что их ждёт определённое количество улучшений технического толка.
Стоит напомнить, что в начале этого года Star Wars Jedi Fallen Order уже получала обновления для консолей нового поколения, но тогда оно касалось запуска игры через систему обратной совместимости: полноценные «нативные» версии выйдут лишь летом.
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