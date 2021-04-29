Бобби Котик продолжит трудиться главой Activision Blizzard до 2023 года, но за меньшую зарплату
Глава холдинга Activision Blizzard Бобби Котик является одним из самых влиятельных людей в игровой индустрии, поэтому нет ничего удивительного в том, что зарплата и бонусы у него соответствующие. Однако в ближайшие два года доход Котика имеет все шансы снизиться, о чём сегодня стало известно из пресс-релиза холдинга.
реклама
Как уточняется, Бобби Котик согласился продлить свой контракт генерального директора (CEO) Activision Blizzard до конца 2022/2023 финансового года (или до 31 марта 2023 года в переводе на привычный календарь) и даже добровольно принял условия снижения своей годовой зарплаты и бонуса на 50 %. Годовые бонусы руководителя за 2021 и 2022 годы могут составлять до 200 % от его базового урезанного годового оклада. Уточняется, что с новым контрактом ежегодный доход Котика потенциально уменьшится на $1,75 млн.
Возможно, пересмотр контракта Котика со своей собственной компанией вызван недавними призывами к сокращению его бонусных выплат, которые происходят даже несмотря на несоответствие планов компании их выполнению. Впрочем, Activision Blizzard напоминает, что под руководством Бобби Котика компания выросла из небольшой фирмы с капитализацией в 10 миллионов долларов до одного из крупнейших участников рынка видеоигр, и спорить с данным заявлением, нравится это кому или нет, попросту невозможно.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила