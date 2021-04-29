Компания Microsoft собирается в новой версии программного пакета Office изменить шрифт, который долгие годы использовался по умолчанию. Редмондцы решили попросить пользователей определиться с выбором, ведь новый шрифт не будет выбираться из уже существующих. Microsoft по такому случаю заказала разработку пяти новых стилей для текста, один из которых заменит стандартный Calibri, применяемый для Word почти 15 лет.

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Далее в материале вы увидите все пять предлагаемых вариантов, каждый из них имеет свой уникальный стиль. При создании каждого из этих шрифтов разработчики вдохновлялись, как бы это странно ни звучало, различными вещами: от немецких дорожных и железнодорожных знаков до швейцарской типографики середины прошлого века.

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Компания Microsoft уже добавила пять новых шрифтов в Office 365. Пользователи смогут опробовать их на практике и понять, какой, по их мнению, лучше всего подходит для «дефолтного». На протяжении нескольких месяцев разработчики обещают собирать обратную связь, анализируя оценки пяти новым шрифтам, а новый стандартный будет добавлен в программный пакет Office 2022.