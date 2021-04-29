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Симулятор SnowRunner готовится к выходу в Steam — дата уже названа

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Симулятор вождения грузовиков по заснеженному бездорожью SnowRunner готовится к своему выходу в Steam — временное эксклюзивное размещение в магазине Epic Games Store закончилось. Компания Focus Home Interactive объявила, что их проект появится в магазине Valve и в Microsoft Store уже 18 мая.

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В версии SnowRunner для Steam будет доступен весь контент, выходивший ранее в EGS. Определённая неопределённость пока остаётся только в отношении недавних платных DLC: непонятно, будут ли они доступны в клиенте самой игры, или же их придётся приобретать отдельно.

Любителям пользовательских модификаций волноваться тоже не нужно, ведь все «моды» добавляются в клиент через сторонний сервис — это значит, что и у пользователей Steam будет такая возможность.

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SnowRunner пришёлся по вкусу как простым игрокам, так и профильной прессе. Агрегатор рецензий Metacritic показывает, что PC-версия проекта имеет 82% рейтинга от прессы и 6,7 среднего балла из 10 возможных от игроков.

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