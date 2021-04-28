Доходы игрового подразделения Microsoft выросли на 50% за прошлый квартал
Компания Microsoft опубликовала отчёт с финансовыми результатами своей деятельности за первый квартал текущего года, где особого внимания заслуживают цифры по работе игрового подразделения.
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Выяснилось, что доходы игрового подразделения Microsoft выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка с продажи консолей выросла на 232%, но тут никакого удивления быть не должно — в конце 2020-го года состоялся выход Xbox Series X|S. Доходы от реализации контента и подписок на сервисы Xbox увеличились на 34% — конечно, рост был обеспечен прекраснейшим выступлением Xbox Game Pass.
У компании Microsoft также всё в порядке ростом общих доходов — до $41,7 миллиарда, что на 19% больше показателей по прошлому году. Чистая прибыль выросла на 44% до $15,5 миллиардов. Детально результаты финансовой деятельности Microsoft будут расписаны в новом материале.
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