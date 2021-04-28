Для Cyberpunk 2077 вышел небольшой патч 1.22, улучшающий производительность на PC и консолях
CD Projekt RED продолжает планомерно работать над улучшением технического состояния Cyberpunk 2077. На сегодняшний день самым заметным и самым объёмным патчем можно считать тот, что имеет порядковый индекс 1.2. Мы подробно расписывали его содержимое в отдельной заметке. Спустя несколько дней разработчики выпустили первый хотфикс 1.21, правящий мелкие баги и повышающий производительность, а сегодня настал черёд второго — у него порядковый индекс 1.22.
реклама
Список изменений получился не очень большим, но на то он и хотфикс. Большинство изменений из официального описания «заплатки» касаются заданий и открытого мира. Ещё были исправлены различные ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей. Авторы дополнительно ускорили графическую обработку одежды и 3D-моделей персонажей.
Важный пункт из описания патча 1.22 — производительность. Были оптимизированы разные процессы и усовершенствован алгоритм использования памяти — благодаря этому снижена вероятность вылетов из игры. На Xbox One оптимизировано и усовершенствовано использование графического процессора и памяти ESRAM. А на PlayStation 5 был усовершенствован алгоритм использования памяти.
реклама
С полным списком изменений патча 1.22 можно ознакомиться на официальном сайте Cyberpunk 2077.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила