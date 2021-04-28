CD Projekt RED продолжает планомерно работать над улучшением технического состояния Cyberpunk 2077. На сегодняшний день самым заметным и самым объёмным патчем можно считать тот, что имеет порядковый индекс 1.2. Мы подробно расписывали его содержимое в отдельной заметке. Спустя несколько дней разработчики выпустили первый хотфикс 1.21, правящий мелкие баги и повышающий производительность, а сегодня настал черёд второго — у него порядковый индекс 1.22.

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Список изменений получился не очень большим, но на то он и хотфикс. Большинство изменений из официального описания «заплатки» касаются заданий и открытого мира. Ещё были исправлены различные ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей. Авторы дополнительно ускорили графическую обработку одежды и 3D-моделей персонажей.

Важный пункт из описания патча 1.22 — производительность. Были оптимизированы разные процессы и усовершенствован алгоритм использования памяти — благодаря этому снижена вероятность вылетов из игры. На Xbox One оптимизировано и усовершенствовано использование графического процессора и памяти ESRAM. А на PlayStation 5 был усовершенствован алгоритм использования памяти.

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С полным списком изменений патча 1.22 можно ознакомиться на официальном сайте Cyberpunk 2077.