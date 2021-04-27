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Чистая выручка GOG за прошлый год увеличилась более чем вдвое

А активная аудитория — более чем втрое.
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Хотя скоро пройдёт уже первая половина 2021-го года, крупные компании не прекращают подводить итоги года прошлого. Так, группа CD Projekt, владеющая постоянно развивающимся сервисом цифровой дистрибуции GOG, в свежей публикации сообщила о его многократном росте по всем основным показателям.

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Как пишут сотрудники сервиса, прошлый год выдался сложным, ведь команда до сих пор трудится удалённо вне офисов, и поэтому считает, что будет правильно поделиться достигнутыми результатами. Тем более что поделиться действительно есть, чем.

По статистике сервиса, за 2020-й год в GOG зафиксировано 208-процентное увеличение количества активных пользователей в месяц, 392-процентное увеличение количества регистраций новых пользователей, и 805-процентный рост количества активных пользователей GOG Galaxy в месяц.

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Чистая выручка магазина GOG за прошлый год выросла на 114 % по сравнению с 2019-м годом. Среди мировых рынков 49 % приходятся на европейский регион, 34 % — на североамериканский, 6 % на азиатский и 4 % — на Австралию. Остальные части света ответственны в общей сложности за 7 % от общей выручки сервиса.

В прошлом году количество новых выпущенных игр в GOG составило 483 штуки, а в общей сложности набор проектов на «полках» магазина перевалил за 4 700 наименований. Любопытно, что 73 % пользователей GOG это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, которые предпочитают одиночные игры, ролевые проекты и сюжетно-ориентированные игры.

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cd projekt gog.com gog
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