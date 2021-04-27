СМИ показали несколько минут режима «Наёмники» из Resident Evil Village
В своё время фанаты Resident Evil попросили Capcom сжалиться и вернуть в новую игру серии полюбившийся им режим «Наёмников» (Mercenaries). Разработчики исполнили просьбу — «Наёмники» в Resident Evil Village будут — и на днях журналисты крупных заморских изданий уже опробовали режим в рамках эксклюзивного показа. К счастью, несколькими минутами игрового процесса разрешили поделиться с широкой общественностью.
реклама
По правилам режима, игрокам нужно устранить заданное число оппонентов и попутно выполнить поставленную задачу, уложившись в сжатые сроки. На выбор доступны множество оружия и их улучшений, а также варианты прокачки персонажей. Режим открывается только после завершения основной сюжетной линии Resident Evil Village.
реклама
Сама игра поступит в продажу 7 мая на всех актуальных платформах, а с 2 по 10 мая все желающие смогут опробовать часовую демоверсию в локациях в деревне и замке.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила