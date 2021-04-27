Авторы Hood Outlaws & Legends обещают на регулярной основе снабжать проект новым контентом
Кооперативный занимательный экшен Hood Outlaws & Legends ещё не успел выйти в свет, как его разработчики из Sumo Digital уже начали рассказывать о планах пострелизной поддержки. В свежем видео авторы рассказали, что ждёт проект в течение первого года его поддержки.
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Итак, первый год поддержки разделён на четыре сезона, получившие названия Лита, Самайт, Йоль и Остара. Каждый новый сезон будет обогащать Hood Outlaws & Legends дополнительными персонажами, полями сражений, внутриигровыми событиями («ивентами») и прочим контентом. Первый сезон, Лита, порадует новым персонажем — разбойницей Эйдой, новой горной картой, а также заточенным на сражения дополнительным игровым режимом. Подробностями других сезонов с нами будут делиться ближе к их началам.
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Напомним, что Hood Outlaws & Legends поступит в продажу 10 мая на всех актуальных платформах, и в первый же день будет радовать наличием трассировки лучей. Технология «умного» сглаживания NVIDIA DLSS также запланирована, но её внедрения уже придётся подождать.
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