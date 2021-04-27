Instruments of Destruction — реалистичный симулятор сноса зданий от ведущего дизайнера Red Faction Guerilla
В современных играх принято хвастать графикой в целом и трассировкой лучей в частности, а про не менее важный элемент восприятия игрового мира — его физику — зачастую либо вовсе не упоминают, потому что иначе как кошмаром это не назвать, либо ничего принципиально нового нашему вниманию не представляют. Люк Шнайдер, ведущий дизайнер Red Faction Guerilla, а ныне независимый разработчик, решил исправить эту несправедливость и анонсировал свой «сольный» проект под говорящим названием Instruments of Destruction.
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Проект представляет собой песочницу, где вы сами себя развлекаете, конструируя механизмы для быстрого и эффективного разрушения отслуживших свой срок построек. Хотя геймплей зиждется в первую очередь на конструировании «инструментов разрушения», основное внимание игра привлекает благодаря своей продвинутой системе разрушаемости. Постройки будут разлетаться на куски по законам физики, а объекты в игровом мире будут правильно реагировать на различные действия физического характера.
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Запуск проекта назначен на конец этого года. Естественно, изначально Instruments of Destruction выйдет по программе раннего доступа — без данного этапа ныне обходится лишь редкий инди-проект. Продержать проект в раннем доступе Шнайдер планирует как минимум год.
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