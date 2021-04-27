Разработчики мессенджера Telegram представили обновлённую систему платежей, которая по такому случаю обзавелась индексом 2.0. Платёжные боты в программе присутствуют с 2017 года, но теперь появилась возможность принимать платежи в любом чате. У пользователей мессенджера появилась возможность безопасно оплачивать с их помощью товары и услуги вроде доставки пиццы, не покидая приложения. Продавцы, в свою очередь, могут принимать платежи кредитными картами с помощью восьми встроенных платёжных систем в любом чате (группа или канал тоже подходит).

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Примечательно, что для оплаты подойдёт любое приложение Telegram — включая привычный клиент для PC. Особенно лояльные покупатели смогут оставлять понравившимся продавцам или поставщикам услуг чаевые.

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Ключевая особенность Payments 2.0 заключается в том, что эта система является открытой и бесплатной — Telegram не будет брать комиссии и не станет сохранять платёжную информацию. Все реквизиты будут напрямую отправляться платёжной системе, а адрес для доставки — продавцу. Подключение магазина к платформе Payments 2.0 может происходить без согласования с Telegram.

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Ещё одно нововведение Telegram — отложенные голосовые чаты. Они пригодятся для проведения массовых мероприятий с большим количеством слушателей. Администраторы групп могут запланировать тот или иной чат на нужное время, чтобы его участники смогли заранее подготовиться. Члены сообщества в таком случае увидят цветной таймер с обратным отсчётом до начала события.

Общение в голосовом чате станет комфортнее благодаря реализованной возможности быстрого просмотра фотографии и данных из графы «О себе» любого участника. Теперь пользователь сможет быстрее понять, с кем он разговаривает. Так же быстро можно будет отредактировать собственные данные прямо из голосового чата.