Компания Frogwares опубликовала вторую серию вопросов и ответов касательно их грядущего проекта Sherlock Holmes: Chapter One. Первая, напомним, выходила ещё в январе. Нынешняя Q&A-сессия примечательна тем, что проливает свет на самые важные моменты, так или иначе связанные с игрой.

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Разработчики сходу дали понять, что приставка Chapter One в названии вовсе не означает, что за этим проектом последуют Chapter Two и так далее. Для Frogwares просто важно показать, что конкретно это произведение будет рассказывать игроку о становлении великого сыщика в самом начале его карьеры. Но возможность выпуска платных и бесплатных дополнений авторами не исключается. Второй важный момент связан с напарником главного героя: его зовут Джон, но это не Ватсон. Джон знаком с Шерлоком практически с самого детства, поэтому они в игре будут вести себя соответствующе, как старые и верные друзья.

В трейлерах Sherlock Holmes: Chapter One главные герои устраивали зрелищные потасовки, изящно раскидывая неприятелей по сторонам. Как оказалось, боевая система здесь не вживлена перманентно, она будет активироваться исключительно в моментах, предусмотренных сюжетом. Повсеместно использовать транспорт разработчики тоже не дадут.

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Как все успели заметить, Шерлок Холмс конкретно в Chapter One выглядит смазливым молодым человеком, к которому подсознательно сложно относиться как к серьёзному и опытному сыщику. Внешность главного героя — сознательное творческое допущение авторов. Во-первых, так легче показать, что Шерлок будет ошибаться и строить неправильные логические цепочки — а такое в игре будет. Во-вторых, к нашему сыщику соответствующим образом станут относиться жители острова, на который он прибудет. То есть, не воспринимать его всерьёз и насмехаться в некоторых случаях.

Релиз Sherlock Holmes: Chapter One намечен на текущий год. Среди целевых платформ значатся PC, Xbox и PlayStation. Причём, в случае с PC речь идёт сразу о Steam, GOG и EGS.