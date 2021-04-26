Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы Sherlock Holmes: Chapter One ответили на вопросы о главном герое и основных механиках игры

Много чего интересного.
+
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Компания Frogwares опубликовала вторую серию вопросов и ответов касательно их грядущего проекта Sherlock Holmes: Chapter One. Первая, напомним, выходила ещё в январе. Нынешняя Q&A-сессия примечательна тем, что проливает свет на самые важные моменты, так или иначе связанные с игрой.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Разработчики сходу дали понять, что приставка Chapter One в названии вовсе не означает, что за этим проектом последуют Chapter Two и так далее. Для Frogwares просто важно показать, что конкретно это произведение будет рассказывать игроку о становлении великого сыщика в самом начале его карьеры. Но возможность выпуска платных и бесплатных дополнений авторами не исключается. Второй важный момент связан с напарником главного героя: его зовут Джон, но это не Ватсон. Джон знаком с Шерлоком практически с самого детства, поэтому они в игре будут вести себя соответствующе, как старые и верные друзья.

В трейлерах Sherlock Holmes: Chapter One главные герои устраивали зрелищные потасовки, изящно раскидывая неприятелей по сторонам. Как оказалось, боевая система здесь не вживлена перманентно, она будет активироваться исключительно в моментах, предусмотренных сюжетом. Повсеместно использовать транспорт разработчики тоже не дадут.

реклама

Как все успели заметить, Шерлок Холмс конкретно в Chapter One выглядит смазливым молодым человеком, к которому подсознательно сложно относиться как к серьёзному и опытному сыщику. Внешность главного героя — сознательное творческое допущение авторов. Во-первых, так легче показать, что Шерлок будет ошибаться и строить неправильные логические цепочки — а такое в игре будет. Во-вторых, к нашему сыщику соответствующим образом станут относиться жители острова, на который он прибудет. То есть, не воспринимать его всерьёз и насмехаться в некоторых случаях.

Релиз Sherlock Holmes: Chapter One намечен на текущий год. Среди целевых платформ значатся PC, Xbox и PlayStation. Причём, в случае с PC речь идёт сразу о Steam, GOG и EGS.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

frogwares sherlock holmes chapter one
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы Sherlock Holmes: Chapter One ответили на вопросы о главном герое и основных механиках игры
+
«Яндекс» представила «Документы» — онлайн-сервис по работе с текстом, таблицами и презентациями
11
Масштаб мира, оружие и принятие решений: авторы Dying Light 2 ответили на самые частые вопросы игроков
3
Авторы Apex Legends в деталях рассказали о Валькирии — новой легенде игры, пришедшей из вселенной Titanfall
1
Capcom расширила срок доступа к демоверсии Resident Evil Village на неделю
2
В Apex Legends появится вдохновлённый Counter-Strike режим «Арены»
2

Интересные материалы

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 105
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 127
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 74
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 26
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
24 апреля 2021 52

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
276
The Bureau - XCOM Declassified: ХСОМ с оглядкой на Mass Effect
18
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 G733Q
20
Замена ламп подсветки в старом мониторе
81
Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
28

Сейчас обсуждают

Ilikethat
22:47
Последнюю неделю на ютубе просто задрала реклама яндекса. Уже наизусть выучил #ЯндексИщетЯйца
«Яндекс» представила «Документы» — онлайн-сервис по работе с текстом, таблицами и презентациями
Peter Shilnikov
22:45
Этому дебилу отвечать не буду. $5 млрд - это то, что было потрачено с 1991 года на все гуманитарные программы
Роскосмос рассматривает возможность доставки космонавтов на МКС с помощью SpaceX Crew Dragon
MriS
22:45
smd компоненты криво припаяны. Дичь 🙄
Налажено серийное производство модулей памяти DDR5
Evgeny Chelyadin
22:44
Это героин.
Замена ламп подсветки в старом мониторе
Peter Shilnikov
22:38
Space Shuttle не мог быть коммерческим проектом, поскольку еще до первого пуска была очевидна его убыточность. Версии две: 1) его разрабатывали для массированной доставки грузов на низкую орбиту, ко...
Роскосмос рассматривает возможность доставки космонавтов на МКС с помощью SpaceX Crew Dragon
Елисей Творимиров
22:32
Ни единой живой фотки. Вывод - бред, выдуманный аффтаром с фотками из инетика. А скорее всего копипаста. ЧС по таким блогерам сохнет.
Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
V.L.A.D.L.E.N
22:31
И не только он.
В США впервые объявили о полном сокращении добычи нефти – Калифорния становится Эко-штатом
V.L.A.D.L.E.N
22:29
Не, то уколы вовремя перестал получать и шиза накрыла.
В США впервые объявили о полном сокращении добычи нефти – Калифорния становится Эко-штатом
LoL
22:27
Кругом обман))
Драйвер AMD Adrenalin 21.4.1 улучшает энергопотребление карт Radeon RX6000
warmuza
22:25
Не всё сразу, со временем допилят.
«Яндекс» представила «Документы» — онлайн-сервис по работе с текстом, таблицами и презентациями
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем