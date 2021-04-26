Когда-то сравнительно давно на просторах нашей официальной новостной ленты промелькал материал о том, что кулинарный обозреватель Челси Монро-Кассель, известная по поваренным книгам по различным игровым франшизам, написала соответствующий «фолиант» и по культовой серии The Elder Scrolls.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

В оригинале поваренная книга поступила в продажу весной позапрошлого года, а на русский язык её лишь недавно перевело издательство «Бомбора». Естественно, книга рецептов адаптирована под реально существующие продукты и мясо настоящих животных. Так, например, вам не понадобится становиться инженером-генетиком, чтобы вывести квамов — достаточно заменить их яйца куриными. То же самое касается и снежных ягод: клюква практически идентична им по вкусовым качествам.

реклама

Как уточняется, в поваренной книге можно найти больше шестидесяти различных рецептов блюд народов Тамриэля — от простейших лепёшек до рулетов из хоркера и даже незаконной в мире «Свитков» скумы. Последняя в поваренной книге является коктейлем на основе водки.

реклама

Как гласит описание на страничке книги на краудфандинговом ресурсе CrowdRepublic, её поставки начнутся в июне этого года.