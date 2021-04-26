Сладкий рулет и даже скума: книга рецептов The Elder Scrolls выйдет на русском языке
Когда-то сравнительно давно на просторах нашей официальной новостной ленты промелькал материал о том, что кулинарный обозреватель Челси Монро-Кассель, известная по поваренным книгам по различным игровым франшизам, написала соответствующий «фолиант» и по культовой серии The Elder Scrolls.
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В оригинале поваренная книга поступила в продажу весной позапрошлого года, а на русский язык её лишь недавно перевело издательство «Бомбора». Естественно, книга рецептов адаптирована под реально существующие продукты и мясо настоящих животных. Так, например, вам не понадобится становиться инженером-генетиком, чтобы вывести квамов — достаточно заменить их яйца куриными. То же самое касается и снежных ягод: клюква практически идентична им по вкусовым качествам.
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Как уточняется, в поваренной книге можно найти больше шестидесяти различных рецептов блюд народов Тамриэля — от простейших лепёшек до рулетов из хоркера и даже незаконной в мире «Свитков» скумы. Последняя в поваренной книге является коктейлем на основе водки.
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Как гласит описание на страничке книги на краудфандинговом ресурсе CrowdRepublic, её поставки начнутся в июне этого года.
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