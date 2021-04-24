Дебютный трейлер Serum — мрачного «выживастика» про поиск лекарства от вируса
Разработчики из студии Game Island S.A. представили дебютный трейлер Serum – необычного «выживастика», в котором главный герой занят борьбой с вирусом. Уже по первому ролику становится понятно, что Serum будет давить на игрока своей атмосферой и перманентным таймером. Наш герой этим самым вирусом заражён, для поддержания своей жизнедеятельности ему нужно постоянно находить сыворотку и, простите, вкалывать её в руку. Сам препарат от вируса излечить не может, зато даёт выжившему дополнительное время на решение других задач.
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Вездесущий таймер будет постоянно напоминать о важности активных действий — циферблат, показывающий оставшееся время, вживлён прямо в руку героя. Наш выживший оказывается в некоем лабиринте, из которого нужно выбраться. Выбраться из заточения, конечно, нужно, но попутно придётся искать ценные ресурсы и провизию. И без той самой сыворотки, как вы понимаете, тоже никак нельзя обойтись.
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Релиз Serum запланирован на PC. Видимо, выход проекта на других платформах зависит от успешного выступления в Steam.
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