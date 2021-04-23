Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дебютный трейлер Sherman Commander — танковой стратегии с элементами симулятора в декорациях Второй мировой

Фугасы не грузим.
+
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Iron Wolf Studio опубликовала дебютный трейлер Sherman Commander — танковой стратегии с элементами симулятора, действие которого происходит во времена Второй мировой. Если представленный трейлер содержит актуальную и достоверную наглядную информацию, то игроку нужно будет напрямую управлять действиями экипажа. То есть, раздавать команды по выстрелу, заряжанию нужного типа снарядов с одновременным мониторингом окружающей обстановки через щели в комбашне.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

«Симуляторная» часть будет комбинироваться со стратегической: командиру выдадут в пользование миникарту с обозначенными врагами, поэтому все действия придётся планировать. Действие Sherman Commander развернётся на улицах европейских городов, где американским солдатам нужно будет сразиться с нацистами.

реклама

Релиз Sherman Commander запланирован на 2022 год, среди целевых платформ пока значится только PC.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

iron wolf studio sherman commander
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Трейлер к выходу улучшенной версии NieR Replicant
+
Дебютный трейлер Sherman Commander — танковой стратегии с элементами симулятора в декорациях Второй мировой
+
Отечественная тактика «Партизаны 1941» на следующей неделе получит аддон Back Into Battle
+
Новые игры серии Call of Duty отныне будут анонсировать ближе к их релизам
+
Облачный игровой сервис PlayStation Now переведут на разрешение 1080p в течение нескольких недель
2
Новый этап тестирования стратегии Humankind продлится до начала мая
1
Ubisoft будет чуть реже выпускать обновления для Assassin’s Creed Valhalla
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 105
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
112
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
104
Разблокируем скрытые настройки БИОС
27
Китайские карты захвата HDMI с AliExpress за 10$: USB 3.0 China Edition и прошивка
32
Известные игровые серии с неопределенным будущим
66
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
39
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
17

Сейчас обсуждают

Clocker_F1
18:20
на 1 пост выше все расписано более подробно.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Станислав Крылов
18:19
После Mafia 3 и ремейка 1 части -- ничего хорошего не жду. Если будет, хотя бы, как 2 часть, будет не плохо. До первой части не дотянут!
В Mafia 4 будет два главных героя и два города
COVID-21
18:19
Дойти-то может и дойдут, но прайс будет х3.
Приближаются даты выхода GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti
Clocker_F1
18:19
Суть статьи показать, что при нынешнем дефиците видеокарт можно "пересидеть" этот момент, заменив монитор с более низким разрешением и далее наслаждаться играми. Да можно, как тут отметили, сдвинуть п...
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Svarr51
18:19
Всё верно сказано - кто хотел купить 3070/3080 - купили их без проблем в ноябре/декабре. Остальные просто ноют )
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Bare_Metal
18:16
А чё такого то? Купил новый монитор с хорошей матрицей, мне на нём кодить удобно, в интернеты ходить, цвета правильные, так что не всё в игры упирается.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Clocker_F1
18:15
Я с вами согласен, особенно про ненависть, её слишком много и большинство, попросту, не умеют её контролировать. Можно цивилизованно вести беседу и выражать свою точку зрения без оскорбления других.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Clocker_F1
18:13
зачем утрировать? "некстгет" это то, что сейчас можно приобрести в М.Видео, самые свежие консоли.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Clocker_F1
18:11
Все верно. Покупка Консоли так же является одним из вариантов решения проблемы дефицита видеокарт.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Clocker_F1
18:10
Алкоголь - зло, не стоит.
Видеокарты, которые Мы заслужили в этом году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем