Iron Wolf Studio опубликовала дебютный трейлер Sherman Commander — танковой стратегии с элементами симулятора, действие которого происходит во времена Второй мировой. Если представленный трейлер содержит актуальную и достоверную наглядную информацию, то игроку нужно будет напрямую управлять действиями экипажа. То есть, раздавать команды по выстрелу, заряжанию нужного типа снарядов с одновременным мониторингом окружающей обстановки через щели в комбашне.

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«Симуляторная» часть будет комбинироваться со стратегической: командиру выдадут в пользование миникарту с обозначенными врагами, поэтому все действия придётся планировать. Действие Sherman Commander развернётся на улицах европейских городов, где американским солдатам нужно будет сразиться с нацистами.

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Релиз Sherman Commander запланирован на 2022 год, среди целевых платформ пока значится только PC.